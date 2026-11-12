Лидер КПРФ назвал думские выборы «спецоперацией» в пользу единороссов
Сентябрьские выборы в Госдуму останутся в памяти россиян как «грубая и циничная спецоперация по выжиманию голосов в пользу "Единой России"». Об этом говорится в опубликованном на сайте КПРФ докладе, с которым ее лидер Геннадий Зюганов выступит 14 ноября на пленуме ЦК партии в Подмосковье.
Проведение выборов в условиях СВО требовало «честной и содержательной дискуссии», однако «правящие круги» в лице «партии чиновников и олигархов» пошли «по пути запретов и "закручивания гаек" во внутренней политике», говорится в докладе. В результате «консолидирующую идею защиты национальных интересов подменила разъединяющая накачка рейтинга "Единой России"».
Особое внимание в докладе господина Зюганова уделено дистанционному электронному голосованию (ДЭГ). В нем приводится пример Республики Алтай, где на обычных участках КПРФ получила 38% голосов против 35% у единороссов, тогда как по итогам ДЭГ — менее 14% против 60%. Поэтому Компартия по-прежнему требует отказаться от электронного и трехдневного голосования.
Среди задач КПРФ на послевыборный период Геннадий Зюганов назвал укрепление местных отделений, расширение кадрового резерва и совершенствование «Красного контроля» — партийной системы наблюдения за выборами. Кроме того, КПРФ намерена активнее работать с молодежью, развивать сеть блогеров и внедрять искусственный интеллект в партийную деятельность.