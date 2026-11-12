Лидер КПРФ назвал думские выборы «спецоперацией» в пользу единороссов

Особое внимание в докладе господина Зюганова уделено дистанционному электронному голосованию (ДЭГ). В нем приводится пример Республики Алтай, где на обычных участках КПРФ получила 38% голосов против 35% у единороссов, тогда как по итогам ДЭГ — менее 14% против 60%. Поэтому Компартия по-прежнему требует отказаться от электронного и трехдневного голосования.