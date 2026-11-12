РБК: «Шереметьево» одобрил продажу 75% акций «Библио-Глобуса» структурам RWB
Совет директоров «Международного аэропорта Шереметьево» одобрил продажу 75% долей ООО «Библио-Глобус Туроператор» структурам Wildberries&Russ (RWB). Решение было принято на заседании 9 ноября. Об этом сообщил РБК со ссылкой на три источника, знакомых с итогами заседания.
Один из собеседников издания утверждает, что сумма сделки составила 40 млрд руб. Стороны договорились об отлагательном платеже — пакет будет оплачен за счет будущей прибыли «Библио-Глобуса». Другой источник сообщил, что условия еще не согласованы. По его словам, сделку планируют закрыть до конца года.
Сделка связана с планами «Шереметьево» участвовать в приватизации госпакета аэропорта. Приватизацию в августе 2026 года разрешил президент России Владимир Путин. Переговоры о продаже «Библио-Глобуса» начались летом этого года, сообщил собеседник РБК. Он добавил, что на начальных этапах RWB предложило «Шереметьево» передать ему актив в управление на несколько месяцев. Однако это предложение не устроило «Шереметьево».