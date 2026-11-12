РБК: «Шереметьево» одобрил продажу 75% акций «Библио-Глобуса» структурам RWB

Сделка связана с планами «Шереметьево» участвовать в приватизации госпакета аэропорта. Приватизацию в августе 2026 года разрешил президент России Владимир Путин. Переговоры о продаже «Библио-Глобуса» начались летом этого года, сообщил собеседник РБК. Он добавил, что на начальных этапах RWB предложило «Шереметьево» передать ему актив в управление на несколько месяцев. Однако это предложение не устроило «Шереметьево».