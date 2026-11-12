Госдеп США выразил соболезнования в связи со смертью посла Дарчиева

Господин Дарчиев возглавлял российское посольство в США с марта 2025 года. Кроме того, дипломат был постоянным наблюдателем при Организации американских государств. В 2014–2021 годах представлял Россию в Канаде в качестве чрезвычайного и полномочного посла.