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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Мир

Госдеп США выразил соболезнования в связи со смертью посла Дарчиева

Государственный департамент США направил соболезнования родным и близким посла России в Соединенных Штатах Александра Дарчиева. Об этом сообщил CNN со ссылкой на представителя ведомства.
Александр Дарчиев умер 11 ноября в возрасте 66 лет. В российском МИДе заявили, что у него была хроническая болезнь.
Господин Дарчиев возглавлял российское посольство в США с марта 2025 года. Кроме того, дипломат был постоянным наблюдателем при Организации американских государств. В 2014–2021 годах представлял Россию в Канаде в качестве чрезвычайного и полномочного посла.
США. Внешняя политика
США. Отношения с Россией
США