Вето на выход
Минэнерго заблокировало исключение «Мечел-Энерго» из участников энергорынка
Как стало известно “Ъ”, Минэнерго впервые применило вето на лишение компании статуса участника оптового энергорынка. Это произошло в отношении «Мечел-Энерго», задолженность которой превысила 3,36 млрд руб. Вернуть компанию на энергорынок могут с 1 декабря, «Мечеле» уже сообщил о согласовании графика расчетов с кредиторами. Сохранение прямого доступа к оптовому рынку позволит группе избежать дополнительных расходов на электроэнергию, но, предупреждают аналитики, без гарантий погашения долга такое решение может ослабить платежную дисциплину.
Минэнерго заблокировало принятое 28 октября решение набсовета «Совета рынка» (регулятор энергорынков) о лишении «Мечел-Энерго» статуса участника оптового энергорынка, сообщили “Ъ” источники, знакомые с ситуацией. В министерстве “Ъ” подтвердили применение вето: «Дальнейшие шаги в отношении “Мечел-Энерго” будут рассмотрены на очередном заседании набсовета». В «Совете рынка» также подтвердили решение министерства и планы рассмотреть все связанные с ним вопросы на ближайшем набсовете. Заседание назначено на 19 ноября.
По данным источников “Ъ”, вернуть компании статус могут уже с 1 декабря.
Вето на лишение компании статуса участника оптового энергорынка применяется впервые. Но возникает правовая неопределенность, уточняют источники “Ъ”: по правилам у Минэнерго есть десять дней с даты принятия решения набсоветом на применение вето, однако регламенты предусматривают получение статуса и исключение из реестра, но не отдельную процедуру по восстановлению статуса.
«Мечел-Энерго» обеспечивает электроэнергией металлургический и добывающий сегменты компании, а излишки реализует на рынке. Главные активы дивизиона — ТЭЦ ЧМК (мощностью 229 МВт), Южно-Кузбасская ГРЭС (336 МВт) в Кемеровской области, «Кузбассэнергосбыт». «Мечел-Энерго» также располагает собственными генерирующими и тепловыми активами на производственных площадках. Выручка «Мечел-Энерго» за 2025 год по РСБУ сократилась на 10%, до 21,2 млрд руб., убыток составил 622 млн руб.
Как писал “Ъ” 2 ноября, причиной решения набсовета стали нарушения платежной дисциплины. «Мечел-Энерго» предлагала погасить задолженность в 3,36 млрд руб. равными платежами до 31 марта 2027 года и перенести рассмотрение вопроса о лишении статуса на ноябрь, но набсовет не поддержал этот вариант. Решение затрагивало 18 групп точек поставки, через которые электроэнергию приобретают предприятия «Мечела», включая Челябинский металлургический комбинат, «Ижсталь», «Уральскую кузницу», Коршуновский ГОК, «Якутуголь», морские порты Посьет и Ванино.
В «Мечеле» отметили, что Минэнерго подошло к оценке ситуации комплексно и «приняло взвешенное решение, направленное на предотвращение ухудшения взаиморасчетов в энергетическом секторе страны». Группа поддерживает позицию министерства. «Компания находится в рабочем взаимодействии с кредиторами и профильными организациями по согласованию графика расчетов: последовательное урегулирование имеющейся задолженности остается одним из приоритетов»,— сообщили “Ъ” в «Мечеле».
По оценке директора Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергея Сасима, переход к гарантирующим поставщикам мог добавить до 10% к затратам группы на электроэнергию. «Сам по себе такой рост не драматичен, но на фоне непростого финансового положения компании это создавало бы условия для дальнейшего ухудшения ситуации»,— отмечает он. Дополнительные расходы также сузили бы возможности для переговоров о реструктуризации долга, считает аналитик. По итогам первой половины 2026 года «Мечел» получил 41,5 млрд руб. чистого убытка, чистый долг на конец июня составлял 289,6 млрд руб.
Вместе с тем господин Сасим видит в решении риски для платежной дисциплины: «Если крупнейшие должники знают, что решение регулятора может быть отменено на федеральном уровне, лишение статуса превращается из санкции в предмет торга».
Сбалансированным вариантом он считает вето с публичными условиями — жестким графиком погашения долга, финансовыми гарантиями и прозрачным контролем со стороны «Совета рынка». Иначе, предупреждает эксперт, участники рынка могут столкнуться с ростом премии за риск и ослаблением механизма принуждения к расчетам.
В «Сообществе потребителей энергии» (объединяет интересы крупной промышленности), напротив, подчеркивают необходимость гибкого подхода к должникам. «Платежная дисциплина важна, но подход к ней должен быть гибким. К примеру, предусмотренная правилами энергорынка неустойка в размере двух ключевых ставок ЦБ способна в текущее время надломить даже устойчивую компанию»,— считают в ассоциации. Вмешательство Минэнерго там рассматривают как подтверждение актуальности адресного смягчения требований к компаниям, испытывающим объективные экономические трудности. Такие меры, полагают в сообществе, могли бы применяться временно, с учетом финансового положения предприятий.