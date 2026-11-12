Вето на выход

По оценке директора Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергея Сасима, переход к гарантирующим поставщикам мог добавить до 10% к затратам группы на электроэнергию. «Сам по себе такой рост не драматичен, но на фоне непростого финансового положения компании это создавало бы условия для дальнейшего ухудшения ситуации»,— отмечает он. Дополнительные расходы также сузили бы возможности для переговоров о реструктуризации долга, считает аналитик. По итогам первой половины 2026 года «Мечел» получил 41,5 млрд руб. чистого убытка, чистый долг на конец июня составлял 289,6 млрд руб.