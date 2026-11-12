Мэр Вологды Сергей Жестянников ушел в отставку
Глава Вологды Сергей Жестянников покидает пост в связи с назначением первым вице-губернатором Вологодской области. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Георгий Филимонов. По его словам, чиновник будет курировать строительный комплекс, благоустройство, транспорт и дорожное хозяйство, а также займется подготовкой инфраструктуры региональной столицы, Великого Устюга и Череповца к их юбилеям в 2027 году.
Сергей Жестянников уже занимал должность заместителя губернатора в 2023-2024 годах. В июне 2024-го он возглавил областной парламент, через год вернулся в региональное правительство, а ноябре 2025 года стал мэром Вологды.
Георгий Филимонов подчеркнул, что такой карьерный рост чиновника был запланирован «еще два года назад». «Мы двигаемся по тому плану, который мы сформулировали на момент моего прихода в регион»,— пояснил он. Господин Филимонов также добавил, что порекомендует на пост нового мэра Вологды первого заместителя главы города Руслана Ваниева.
Господин Филимонов добавил, что в рамках «нового политического сезона» его новыми заместителями также станут глава администрации губернатора Вячеслав Фомин и руководитель избирательной комиссии региона Денис Зайцев.
Сергей Жестянников стал уже третьим мэром Вологды, который уходит в отставку при господине Филимонове. В марте 2024 года должность покинул Сергей Воропанов, а в июле 2025-го — Андрей Накрошаев.