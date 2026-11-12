Мэр Вологды Сергей Жестянников ушел в отставку

Глава Вологды Сергей Жестянников покидает пост в связи с назначением первым вице-губернатором Вологодской области. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Георгий Филимонов. По его словам, чиновник будет курировать строительный комплекс, благоустройство, транспорт и дорожное хозяйство, а также займется подготовкой инфраструктуры региональной столицы, Великого Устюга и Череповца к их юбилеям в 2027 году.