Боррель: страны ЕС пока не согласовали 11-й пакет санкций против России

Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) пока не готовы согласовать новый пакет санкций против России. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии в Люксембург на встречу глав МИД ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Сегодня мы не в той ситуации, чтобы согласовать новые санкции против России, мы продолжим обсуждение»,— ответил он на вопрос о том, включат ли страны ЕС санкции против «Росатома» в новый пакет санкций (цитата по ТАСС).

Предполагается, что новые ограничения будут направлены на борьбу с попытками обойти введенные ранее санкции. В Европарламенте допускали введение новых мер к концу апреля. EuObserver сообщило, что Польша и страны Балтии призвали отключить Газпромбанк от SWIFT, запретить импорт газа и алюминия из РФ. По данным Bloomberg, новый пакет санкций ЕС может включать запрет на транзит ряда товаров через Россию.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Транзит закладывают в 11 пакет».

Лаура Кеффер