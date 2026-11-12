Фигурист Петр Гуменник получил приглашение на этап Гран-при ISU в Японии
Международный союз конькобежцев (ISU) направил Петру Гуменнику приглашение на пятый этап серии Гран-при в Японии. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
Ранее от участия в турнире отказался словак Адам Гагара. Петр Гуменник заменил его, поскольку был первым в списке запасных. Этап Гран-при пройдет с 27 по 29 ноября.
В мужском одиночном катании планируется выступление российского фигуриста Владислава Дикиджи. Также в соревновании примут участие трехкратный чемпион мира американец Илья Малинин и бронзовый призер Олимпийских игр Сюн Сато. В женском катании на лед выйдут россиянки Аделия Петросян и Алина Горбачева.
24-летний Петр Гуменник является чемпионом России (2026) и трехкратным победителем финала Гран-при страны (2023, 2025, 2026). На Олимпийских играх 2026 года он занял шестое место.