Фигурист Петр Гуменник получил приглашение на этап Гран-при ISU в Японии

В мужском одиночном катании планируется выступление российского фигуриста Владислава Дикиджи. Также в соревновании примут участие трехкратный чемпион мира американец Илья Малинин и бронзовый призер Олимпийских игр Сюн Сато. В женском катании на лед выйдут россиянки Аделия Петросян и Алина Горбачева.