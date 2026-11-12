На пьедестале стало тесно
Как вузы хотят поделить бюджетные места между олимпиадниками и стобальниками
Вузы могут ввести квоты для олимпиадников. Так университеты хотят сохранить больше бюджетных мест для абитуриентов, которые поступают по результатам ЕГЭ. Эту идею представители вузов обсудили на круглом столе в Общественной палате. Поводом для дискуссии стала ситуация с приемной кампанией 2026 года.
Сейчас победители и призеры школьных олимпиад могут зачисляться без вступительных экзаменов. В результате на некоторых направлениях они заняли почти все бюджетные места, отмечал в октябре министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В основном проблема касается ведущих вузов Москвы и Петербурга, но квотирование вряд ли поможет, считает ректор МГТУ «Станкин» Борис Падалкин:
«В год по очной форме обучения принимается на первый курс больше 300 тыс. человек и еще какое-то число людей, сравнимое, на платной основе — где-то 7-8 тыс., может быть, 10 тыс. человек поступает без вступительных испытаний, то есть те самые победители олимпиад. Вроде бы немного. Но победители олимпиад собираются в топовых вузах на самых, не побоюсь этого слова, "модных" и раскрученных направлениях подготовки в образовательных программах. Отсюда возникают ситуации, когда на специальности не остается места для тех, кто поступает по общему конкурсу. Получился своего рода "идеальный шторм". То есть много людей со 100 баллами, и они не могут поступить, потому что там победители олимпиад, число которых тоже выросло.
Разумное предложение — более строго подходить к определению победителей-призеров. С другой стороны, олимпиадные льготы действуют в течение четырех лет. С моей точки зрения, все же лучше ограничить вот этот льготный период, может быть, двумя годами. Победитель олимпиады, скажем, в восьмом классе вполне может последние два года учиться не очень хорошо и, собственно, занять чужое место: он учиться в вузе не сможет. Примеры такие тоже есть, хотя их и не много, конечно. Если введут конкурс на квотах, то начнутся истории, когда победителей много, а квота небольшая — как выбирать. Поэтому, на мой взгляд, решение комплексное будет.
У университетов сегодня есть все инструменты. Это право вуза — определять победители каких олимпиад на какие направления подготовки. Здесь хороший пример всем подает МФТИ. В 2026 году они такое регулирование провели, и проблемы, что победители олимпиад, призеры, заняли все места на каких-то специальностях, не было».
Идею пересмотра льгот поддерживают и в Минобрнауки. Например, ранее в министерстве предлагали оставить право на поступление без экзаменов только победителям олимпиад, а призерам вместо этого начислять 100 баллов по профильному предмету. Кроме того, список олимпиад, дающих преимущества при поступлении, уже сократили с 83 до 60. Ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский уверен, что большее значение при поступлении должен иметь внутренний экзамен вуза:
«Для архитектурного образования этой проблемы особенно остро не стоит. И у нас победы в олимпиадах или в конкурсах просто добавляют некоторое количество баллов к тому общему числу, которое получается в результате суммирования ЕГЭ и творческих испытаний. Мы все-таки склоняемся к тому, что олимпиада, безусловно, показывает активность человека, его заинтересованность в предмете. Но она не обеспечивает его комплексной оценки.
Для нас самое важное — это внутренние испытания. Мы очень поддерживаем идею проведения их не только у нас, но и в других вузах, чтобы на профессиональном уровне оценивать наиболее способных абитуриентов.
В ситуации, когда бюджет находится в сложном положении, образование должно работать по максимально эффективной модели, как экономической, так и своей основной функции — давать лучшее образование. Это не вопрос эмоциональный родителей, абитуриентов. Мы понимаем эту сторону, конечно, но прежде всего является для нас важным возможность эффективного участия поступившего в образовательном процессе. И это все-таки главный критерий».
Также в сентябре Минобрнауки предложило изменить правила приема в вузы по ЕГЭ. В частности, расширить список специальностей, для которых обязательны физика и математика. А история может стать необходимой на тех программах подготовки, где вузы могли выбирать между ней и обществознанием. Еще предлагается начислять от 15 до 25 дополнительных баллов за четвертый предмет, по которому сдают ЕГЭ.