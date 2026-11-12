На пьедестале стало тесно

«В год по очной форме обучения принимается на первый курс больше 300 тыс. человек и еще какое-то число людей, сравнимое, на платной основе — где-то 7-8 тыс., может быть, 10 тыс. человек поступает без вступительных испытаний, то есть те самые победители олимпиад. Вроде бы немного. Но победители олимпиад собираются в топовых вузах на самых, не побоюсь этого слова, "модных" и раскрученных направлениях подготовки в образовательных программах. Отсюда возникают ситуации, когда на специальности не остается места для тех, кто поступает по общему конкурсу. Получился своего рода "идеальный шторм". То есть много людей со 100 баллами, и они не могут поступить, потому что там победители олимпиад, число которых тоже выросло.