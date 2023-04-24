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В Брянской области выделили 500 млн руб. на строительство оборонительных сооружений

Власти Брянской области выделили 500 млн руб. на возведение оборонительных фортификационных сооружений на границе региона. Ранее дважды сообщалось о проникновении в Брянскую область украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

«В целях реализации мероприятий по строительству фортификационных сооружений выделить департаменту строительства Брянской области 500 млн руб.»,— говорится в распоряжении брянского правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации. Документ вступил в силу 19 апреля. Общая сумма средств, выделенных на усиление защиты приграничной территории Брянской области, не сообщается.

Приграничные укрепления начали строить осенью прошлого года. 9 февраля Александр Богомаз сообщал о завершении укрепления государственной границы с Украиной. 14 марта главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков вместе с господином Богомазом посетил приграничные территории региона, также осмотрев и строящуюся защитную линию. Подобные защитные оборонительные линии строятся и в ряде других приграничных российских регионах — Белгородской и Курской областях, а также в Крыму.

Украинские ДРГ проникали на территорию Брянской области 2 марта и 6 апреля. Оба раза ответственность за это брали на себя представители «Русского добровольческого корпуса», участвующего в боевых действиях на стороне Украины. 2 марта диверсанты проникли в два села Брянской области — Сушаны и Любечане. В результате погибли два человека, двое получили ранения. 6 апреля «не менее 20 диверсантов» попытались проникнуть в РФ в районе села Случовск Погарского района Брянской области, но, по данным регионального УФСБ, эта попытка была пресечена.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов

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