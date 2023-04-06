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Коммерсантъ FM
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Брянский губернатор: ФСБ пресекла проникновение 20 украинских диверсантов

Пограничное управление УФСБ России по Брянской области пресекло попытку проникновения на территорию России украинской диверсионной группы в составе 20 человек. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Диверсанты пытались проникнуть в РФ в районе села Случовск Погарского района. «Подразделениями Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение»,— написал господин Богомаз в Telegram.

2 марта в два села Брянской области — Сушаны и Любечане — проникла группа диверсантов с территории Украины. В результате погибли два человека, двое, в том числе ребенок, были ранены.

Ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Русский добровольческий корпус» (РДК), участвующая в боевых действия на стороне Украины. В состав РДК входят перешедшие на сторону Киева россияне с праворадикальными взглядами. МВД России объявило в розыск предполагаемых организаторов атаки Дениса Капустина (известен в националистической среде как White Rex — «Белый король») и Илью Богданова. Оба внесены в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору.

ФСБ сообщала, что противник был выдавлен на территорию Украины, после чего по нему нанесли массированный артиллерийский удар. На подъездах к атакованным брянским селам выставили блокпосты.

Подробнее о расследовании читайте в публикации «Ъ» «Террорист Капустин взят заочно».

Александр Кислов; Сергей Толмачев, Воронеж

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