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Коммерсантъ FM
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Главком сухопутных войск РФ Салюков осмотрел приграничные районы Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков посетили приграничные территории региона. Как сообщил глава Брянской области, господин Салюков осмотрел защитные сооружения и проконтролировал условия, созданные для военнослужащих, которые охраняют государственную границу.

«С главкомом обсудили вопросы дополнительного усиления территории Брянской области огневыми средствами вооружения и подразделениями боевых сил армии»,— написал Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что «в максимально сжатые сроки» будут проведены мероприятия для усиления группировки сухопутных войск на территории Брянской области.

2 марта в два села Брянской области проникла группа диверсантов с территории Украины. Ответственность за случившееся взял на себя воюющий на стороне украинских вооруженных сил «Русский добровольческий корпус». По последним данным, в результате нападения погибли два человека, еще двое получили ранения, в том числе десятилетний мальчик.

В Брянской области действует режим среднего уровня реагирования. Он подразумевает, в частности, усиление охраны общественного порядка и особый контроль критических объектов инфраструктуры. 9 февраля Александр Богомаз сообщал о завершении укрепления государственной границы с Украиной.

Подробнее об инциденте в Брянской области — в материале «Ъ» «Диверсанты зашли партиями».

Лусине Баласян

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