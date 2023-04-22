Вывезенная из Белгорода авиабомба ФАБ-500 уничтожена на полигоне

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обнаруженный сегодня в центре Белгорода взрывоопасный предмет вывезен на полигон и уничтожен. Речь идет о авиабомбе ФАБ-500. Боеприпас вместе с еще одним в результате нештатной ситуации сошел с самолета Су-34 поздно вечером 20 апреля.

Господин Гладков опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись уничтожения ФАБ-500 на полигоне в Яковлевском городском округе. На 10-секундном ролике сначала слышен взрыв, а после видно, как над полигоном поднимается клуб дыма.

ФАБ-500 — 500-килограммовая авиабомба с фугасной боеголовкой. Она предназначена в том числе для поражения военно-промышленных объектов. ФАБ-500 использует моментальный и замедленный двигатели — последний позволяет наносить удары по целям под землей. При взрыве ФАБ-500 образуется воронка диаметром примерно 8,5 м, глубиной 3 м.

Снаряд обнаружили во дворе дома №15 по улице Шаландина на глубине 5–7 м. Власти организовали эвакуацию 17 близлежащих домов, в которых проживает более 3 тыс. человек. Для извлечения бомбы в районе перекрыли водоснабжение. В городе, как сообщали в МЧС, ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Перед тем, как снаряд вывезли на полигон, с него демонтировали взрыватель.

О том, что 20 апреля с Су-34 нештатно сошло два снаряда, а не один, стало известно только сегодня. Первый боеприпас в день инцидента разорвался на пересечении проспекта Ватутина и улицы Губкина. На месте падения образовалась воронка радиусом 20 м. Местные власти сообщали о трех пострадавших.

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