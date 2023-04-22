На велосипедистов наехали

«Союз пешеходов» начал собирать жалобы граждан, пострадавших в инцидентах с курьерами на электровелосипедах. По их словам, многие сотрудники сервисов доставки не тормозят на пешеходных переходах, не снижают скорость на тротуарах и не соблюдают правила на дорогах. Как рассказали “Ъ FM” в «Союзе пешеходов», с начала года число происшествий с участием велосипедов, оборудованных электродвигателем, постоянно растет. В объединении обещают помочь пострадавшим составить обращения в суд, в том числе Верховный, если низшие инстанции не встали на их сторону.

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Другие средства передвижения с мотором, включая электросамокаты, гироскутеры и сегвеи, прошлой осенью получили особый статус — средств индивидуальной мобильности (СИМ). Их скорость ограничили 25 км/ч. По тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам разрешили ездить только на устройствах массой не больше 35 кг. Электровелосипеды в этот перечень не попали.

Их скорость сейчас фактически не регулируется, говорит председатель движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов: «Резкий скачок был еще в прошлом году. Человек на электровелосипеде может ездить по тротуарам, обочине, дороге, при этом он несет такую же ответственность, как велосипедист. А скорость у него такая же, как у водителей автомобилей, мотоциклов и мопедов.

Все электровелосипеды с мощностью двигателя больше 250 Вт надо признать мопедами, выше 4 кВт — мотоциклами. Водители должны знать ПДД и иметь навыки передвижения по дорогам. Что касается Верховного суда, речь только об одном: формулировка в правилах дорожного движения вообще соответствует закону, если на самом деле понятия "мопеда" и "электровелосипеда" совпадают на 100%?

У нас есть постановление ВС прошлого года. Там сказано, что, несмотря на отсутствие классификации, по своим параметрам они могут соответствовать мопеду или мотоциклу».

Юристы отмечают, что закон действительно относит электробайки к обычным велосипедам. Все потому, что понятие «велосипеда» и так допускает наличие у него двигателя. Причислить к категории мопедов суд может особо мощные электробайки. Единой практики по таким делам пока не сложилось, говорит юрист московской коллегии адвокатов «Град» Ирина Кузнецова.

По ее словам, даже если четко прописать понятие «электровелосипеда» в законе, взыскивать компенсации с виновников наездов не станет легче: «В самом определении средств индивидуальной мобильности просто перечислены наименования таковых. Там нет ничего про скорость, мощность. Если бы в рамках ПДД не было определения велосипеда или той части, которая регламентирует, что он может признаваться транспортным средством с электродвигателем, то, наверное, он бы попал в категорию СИМ.

Если велосипед будет превышать максимально разрешенную мощность и скорость, то мы начнем говорить о том, что это уже мопед. Что касается роли классификации, она нужна, чтобы понять, какие же все-таки правила нарушило лицо, которое управляло этим средством. Вопрос в том, кто будет возмещать ущерб.

Например, курьер сбивает пешехода. Кто является владельцем этого электросамоката, электровелосипеда? Если это юрлицо, значит, требования можно предъявить ему. Взыскать что-то с юрлица очень непросто. Допустим, произошло ДТП с участием водителя такси. В сервисе говорят, что это не их работник — он использовал автомобиль по договору аренды. Они подменяют трудовые отношения арендными.

Очень большая проблема поиска реального владельца. Думаю, судебная практика еще придет к тому, чтобы признавать источником повышенной опасности вот эти все механизмы. По электросамокатам уже идет практика. Для нас главное, чтобы владелец источника повышенной опасности возместил ущерб вне зависимости от того, нарушено ли правило дорожного движения».

При этом все больше компаний использует электровелосипеды в коммерческих целях. Во «Вкусвилле» “Ъ FM” сообщили, что доставляют на них до 20% заказов. В сервисах Delivery и «Яндекс.Еда» запустили для курьеров инструктаж, как использовать такие устройства в городе. А в компании «Тока Пицца» тестируют электробайки как альтернативу автомобилям.

В Госдуме отмечают, что скорость электровелосипедов в городе можно контролировать в первую очередь через службы доставки. В комитете по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры пояснили “Ъ FM”, что работодатели должны устанавливать такие ограничения для своих курьеров. Это может сработать лишь отчасти, говорит гендиректор сервиса «Кухня на районе» Антон Лозин.

Там полностью перешли на доставку электровелосипедами и считают, что проблему безопасности можно решить выделением в городе новых велодорожек. «У нас все байки, которые самозанятые берут в аренду, технически с ограничением скорости до 25 км/ч. Ребята, которые выполняют работу на своих транспортных средствах, могут, к сожалению, делать скорость другой.

Мы периодически проводим проверки, но это не исключает 100% случаев. У нас был выбор, на чем доставлять, мы тестировали разные способы, в том числе возить в ранцах за спиной, это все неудобно.

Если посчитать количество доставок больших игроков, чьи сотрудники развозят на электротранспорте, это 100 тыс. поездок в день в городе.

Это серьезная нагрузка на инфраструктуру. Установка каких-то способов контроля за тем, чтобы доставщики не ездили по тротуарам, обойдется дорого. Я не представляю, как это возможно. История про их обучение и контроль — серьезное дело и большой процесс»,— говорит Антон Лозин.

В сервисах аренды “Ъ FM” сообщили, что спрос на прокат электровелосипедов в 2022-м растет быстрее, чем на электросамокаты. Например, в компании RentalBike отмечают, что в первом квартале интерес к велосипедам с мотором увеличился на 30% год к году. А в «Конструкторском бюро имени Теслы» отметили, что число заявок на производство электробайков в прошлом году выросло в полтора раза относительно 2021-го.

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Елизавета Скобцова