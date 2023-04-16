Прокат раскручивает педали

Российский кикшеринг пытается заинтересовать клиентов электробайками. Сервисы проката либо уже начали увеличивать долю велосипедов с двигателем в своих парках, либо рассматривают такую возможность. Один из крупнейших игроков рынка Whoosh вложил в это направление почти 0,5 млрд руб. Краткосрочная аренда велосипедов с мотором будет доступна только в Санкт-Петербурге и городах Подмосковья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Решение же о запуске проката в Москве примут по итогам сезона, рассказала “Ъ FM” представитель Whoosh Юлия Камойлик: «У нас уже был эксперимент с велосипедами, и мы поняли, что в условиях мегаполиса они все-таки вызывают смущение у пользователей. Мы эти велосипеды перевезли в южные города, в частности, в Сочи, где они прекрасно себя показывают. Но для столицы и других городов мы задумали сделать модель по габаритам ближе к самокату.

Вот у велосипеда, который мы представили в Санкт-Петербурге и скоро покажем в Подмосковье, небольшие колеса, низкая рама, он на парковке занимает примерно столько же места, сколько электросамокат.

Мы точно понимаем, что у пользователей есть запрос на поездки на 7-12 км, но при этом им не хочется пользоваться общественным транспортом или автомобилем.

По результатам эксперимента мы решим, стоит ли их размещать в том числе в центре Москвы».

Между тем московская городская служба проката «Велобайк» в этом сезоне предложит пользователям 3 тыс. новых велосипедов с электродвигателем. Арендовать их можно будет с помощью QR-кода без логина и пароля. Работающая в партнерстве со столичной мэрией и ВТБ компания остается единственным крупным сервисом аренды этого транспорта в столице.

В некоторых европейских странах электробайки не уступают по популярности самокатам, отметил издатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев. По его мнению, вероятность, что в России произойдет то же самое высока, но пока перспективы велосипедов с двигателями оценить сложно:

«В Северо-Западной Европе, Голландии, Германии, Бельгии и Швейцарии этот рынок тоже развивается достаточно активно. Он ничем не уступает рынку самокатов. Именно там как раз транспортный сценарий длинной поездки в 5-8 км и является наиболее популярным. Я думаю, что Whoosh оценивали и этот опыт, поэтому они просто закрывают дополнительную нишу, пытаются зайти в нее и заработать денег.

Сервис в данном случае не является пионером. Разные компании за последние несколько лет пробовали что-то делать и с электровелосипедами, и с маломощными мопедами. Здесь скорее вопрос в том, удастся ли им сделать велосипед транспортом, на котором горожане заходят ездить.

Вместе с тем конкретно эти электробайки точно попадают под новые поправки в ПДД. Они являются средствами индивидуальной мобильности, максимальная скорость которых не должна превышать 25 км/ч. Они подчиняются абсолютно всем тем же правилам, что и электросамокаты, то есть действует та же самая приоритетизация зон движения по велоинфраструктуре, либо по тротуару, либо по обочине проезжей части. Точно так же нельзя будет кататься более чем одному человеку и ездить в состоянии алкогольного опьянения».

“Ъ FM” связался с конкурентами Whoosh на рынке кикшеринга и спросил, собираются ли они заняться прокатом электробайков. Представитель Urent отметил, что в России существует недооцененный спрос как на электросамокаты, так и на велосипеды с двигателем, и компания изучает все варианты развития. В «Яндексе», в свою очередь, от комментариев отказались.

Развитие направления электробайков, как отмечают собеседники “Ъ FM”, позволит привлечь новую аудиторию, например, сотрудников службы доставки. В этом сегменте уже работает, например, компания «Крути колеса», выручка которой в 2021 года составила 120 млн руб. Среди партнеров — «Яндекс. Еда», «Самокат», «ВкусВилл» и «СберМегаМаркет". Курьеры могут арендовать двухколесный транспорт за 10 тыс. рублей в месяц.

Ведущий эксперт компании «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов, считает у кикшеринговых компаний есть и другие варианты расширения своей деятельности: «Теоретически вариант с курьерами может быть им интересен. Но здесь весь вопрос в том, как к этому отнесутся компании, в которых работают доставщики, какие будут финансовые условия. Свой собственный парк электробайков для курьеров, условно говоря, может быть выгоднее, чем, например, брать их в аренду у кикшеринговых компаний.

Что касается других видов развития для таких сервисов, думаю, что очень интересным для них может быть прокат различных дронов и квадрокоптеров.

Крупным компаниям будет проще получить разрешение на их обслуживание и управление. Также речь может идти о расширении бизнеса за счет различных устройств отдыха и размещения на воде. И они могут для них стать выгодным подспорьем, что приведет к расширению их клиентов и увеличению их финансовых показателей».

По прогнозам консалтинговой компании Б1 (бывшая EY), рынок кикшеринга в России к 2026 году вырастет до 96 млрд руб., а число активных пользователей достигнет 34 млн.

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Алексей Нарышкин