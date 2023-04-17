Самокатчиков по осени пересчитают

Действующие с марта правила дорожного движения для пользователей электросамокатов будут скорректированы только после анализа «правоприменительной практики». Как выяснил “Ъ”, об этом Минтранс сообщил главе комиссии по транспорту заксобрания Санкт-Петербурга Алексею Цивилеву. Ранее депутат просил правительство РФ перенести вступление ПДД в силу: по его словам, разрешение ездить на электросамокатах по тротуарам со скоростью 25 км/ч несет угрозу пешеходам. Однако чиновники хотят посмотреть на результаты этого сезона. Мнения экспертов разделились. Одни считают, что правила нужно править прямо сейчас, не дожидаясь роста числа пострадавших. Другие предлагают подождать до осени — и уже потом делать выводы, параллельно занимаясь подготовкой инфраструктуры для более безопасной езды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Напомним, что ПДД с правилами для пользователей электросамокатов и моноколес готовились Минтрансом и ГИБДД более трех лет. Они вступили в силу с 1 марта. Теперь такие технические устройства выделены в новую категорию «средства индивидуальной мобильности» (СИМ; раньше их пользователи считались пешеходами). Для катающихся введены запрещающие знаки, ограничения по выезду на проезжую часть, а также установлен порог скорости в 25 км/ч, который действует в том числе на тротуаре, куда электросамокатам в определенных случаях разрешается выезжать. На стадии подготовки такие правила поддерживали мэрия Москвы и кикшеринговые операторы, оппонировали им Союз пешеходов и ряд независимых экспертов.

Глава комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев в начале года направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, попросив приостановить вступление ПДД в силу и направить их на новое обсуждение. Он писал, что скоростное движение СИМ по тротуарам опасно как для катающихся, так и для пешеходов. Правительство поручило Минтрансу подготовить ответ. В этом документе (“Ъ” ознакомился с текстом) ведомство говорит, что предложение об отмене и переносе ПДД для СИМ не поддерживается — это ухудшит безопасность движения. «Полагаем, что необходимость внесения изменений в правила должна определяться с учетом результатов правоприменительной практики,— считают в Минтрансе.— В связи с непродолжительным сроком применения новелл практики на данный момент недостаточно». Каких-либо дополнительных аргументов ведомство не приводит; ответ согласован с ГИБДД.

«Мы продолжим убеждать людей, принимавших решение о новых ПДД, что правила небезопасны,— заявил “Ъ” Алексей Цивилев.— Озвученный подход "сначала посчитаем пострадавших, а потом внесем правки" нас не устраивает. Главная проблема — это скорость по тротуарам в 25 км/ч. При столкновениях на таких скоростях взрослому человеку наносятся сильные травмы, а ребенок или пожилой может и не выжить. Сезон кикшеринга начался, и мы уже видим первый всплеск аварийности с участием электросамокатов». Депутат приводит данные Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета: в один день в апреле к ним привезли восемь подростков, пострадавших во время катания. Минздрав Чувашии сообщил в пятницу, что 1–13 апреля бригады скорой помощью выезжали к 14 пострадавшим, получившим травмы из-за нарушений ПДД на электросамокатах (из них двое пешеходов были сбиты катающимися на тротуарах). Открытой статистики об авариях с СИМ за март—апрель нет, но сведения о таких ДТП поступают из разных городов. К примеру, 12 апреля в Чебоксарах машина сбила женщину на электросамокате, когда та ехала посреди автодороги (это запрещено новыми ПДД). В Санкт-Петербурге в начале апреля был случай, когда женщина на электросамокате сбила семилетнюю девочку. При этом нет данных о том, что эти и другие инциденты произошли именно из-за новых ПДД.

«Выходит, нужно дождаться, пока собьют достаточное количество пешеходов на тротуарах,— комментирует ответ специалист дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга Дмитрий Попов.— И тогда власти задумаются над тем, не поменять ли правила». Эксперт сомневается, что «правоприменительная практика» в принципе будет: представители ГИБДД говорили ранее, что полицейские не будут «гоняться» за пользователями СИМ и штрафовать их. Впрочем, в ряде регионов это все-таки происходит: региональные УГИБДД уже провели рейды в Барнауле, Саратове, Чебоксарах, Туле, Уфе и других городах, штрафуя нарушителей новых правил на 800 руб. по ст. 12.29 КоАП.

Дополнительные комментарий накануне дал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин, выступая в эфире «Радио-КП». Он считает, что что рост аварийности объясняется темпами распространения электросамокатов: «Покупаются частные СИМы, и шеринговые сервисы развиваются достаточно лавинообразно». Сервисы, по его мнению, должны активнее заниматься пропагандой безопасного вождения, а регионы должны развивать инфраструктуру для катания, чтобы пользователи СИМ не ездили по тротуарам. Эту мысль подтверждает директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман: в большинстве городов инфраструктуры (велодорожек и т. д.) по-прежнему нет, говорит она. «Конфликтные ситуации и ДТП исчезнут, как только мы разведем всех участников движения»,— уверена она. Минтранс ранее направлял в регионы соответствующие рекомендации для строительства инфраструктуры и парковок для СИМ (“Ъ” писал об этом), но Алексей Цивилев говорит, что у большинства городов денег на это нет: нужны, по его словам, «десятки миллиардов» рублей.

«Согласен с Минтрансом. Что уже вступило в силу, то отменять прямо сейчас не надо, это всех только запутает,— считает сопредседатель рабочей группы "Безопасность дорожного движения" в рамках "регуляторной гильотины" Евгений Литвин.— Надо до 1 сентября посмотреть и собрать опыт правоприменения. На основе его при необходимости подготовить новые изменения, которые вступят в силу с 1 марта 2024 года». Ксения Эрдман считает рост аварийности с электросамокатами естественным, ведь их становится с каждым годом все больше. «Причем кратное увеличение количества поездок на СИМ не увеличивает количество ДТП значительно,— отметила она.— То же самое происходило в начале XX века во время массовой автомобилизации. Постепенно аварийность с машинами вышла на плато и перестала зависеть от роста автопарка. С СИМ скоро произойдет то же самое».

Иван Буранов