Самокаты скатывают с тротуаров

Первый столичный район выступил против самокатов. Жители Хамовников хотят убрать их с тротуаров. Сообщения об этом появились на фоне недавнего референдума в Париже. Власти французской столицы объявили, что почти 90% горожан высказались за запрет аренды электросамокатов, и мэрия с 1 сентября расторгнет действующие договоры с прокатными компаниями. Жители Хамовников пока лишь рассчитывают запретить езду по пешеходным дорожкам. Они обратились с инициативой в местный Совет депутатов. Теперь его представители собирают подписи согласных с ограничениями и готовятся выйти с официальным обращением по этому поводу к городским властям. Получится ли у них добиться новых запретов? Разбирался Владимир Расулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Электросамокаты последние полтора месяца можно считать транспортом в законе. Они, впрочем, как и другие средства индивидуальной мобильности с 1 марта попали в Правила дорожного движения. Выезжать на велодорожки и тротуары теперь разрешено только на аппаратах не тяжелее 35 кг. Нарушителям грозит штраф до 500 руб. или предупреждение. Разгоняться на них по проезжей части можно до 60 км/ч, а по тротуару только до 25 км/ч. Однако на практике скорости ограничиваются лишь у самокатов, которые берутся в аренду, а в остальных случаях пользователи носятся по пешеходным дорожкам сломя голову, говорит член комиссии по ЖКХ, капремонту, благоустройству, экологии и транспорту Совета депутатов района Хамовники Михаил Старшинов:

«Если вы купите электросамокат в магазине, то сможете ехать на нем со скоростью 60 км/ч и по тротуару. Но что такое 60 км/ч? При лобовом столкновении даже не с ребенком, а взрослым человеком, повезет, если это закончится больницей».

Поэтому жители Хамовников и попросили убрать самокаты с тротуаров. Если удастся собрать хотя бы 500 подписей, то муниципальные депутаты направят предложение городским властям. Доводы, с одной стороны, обоснованы. Однако и пешеходы иногда провоцируют опасную ситуацию, говорит жительница Хамовников Василиса, которая нередко пользуется самокатом:

«Водители самокатов иногда подрезают пешеходов. Они не всегда видят человека, который выходит на тротуар. С другой стороны, когда люди идут по велосипедным дорожкам, их приходится объезжать по пешеходным. Соответственно, пешеходы сами создают эти опасные ситуации и думают, что все равно правы».

Росстандарт тем временем успел утвердить запрещающий знак для движения на средствах индивидуальной мобильности. На нем изображен перечеркнутый силуэт человека на самокате. Московские власти теоретически могут использовать такой способ ограничить движение по тротуарам, однако пока неясно, кто и как будет это контролировать, говорит член московской коллегии адвокатов «Град» Ирина Кузнецова:

«Если мы говорим про контроль скорости на дорогах общего пользования, то для этого у нас есть электронные средства — камеры — а также сотрудники ГИБДД. А каким образом это будет осуществляться на тротуарах? Нужны, наверное, какие-то индивидуальные камеры, которые настроены на пешеходов и лиц, использующих средства индивидуальной мобильности. Не знаю, хватит ли сотрудников ГИБДД, чтобы это контролировать».

В самих сервисах аренды, впрочем, бдительность жителей Хамовников не поддержали. Полный запрет езды по тротуарам — это слишком суровая мера, говорит пресс-секретарь кикшерингового сервиса Whoosh Денис Балакирев:

«С 1 марта в ПДД начали действовать поправки и определились места для поездок на электросамокатах. При отсутствии велодорожки тротуар является официальным, признанным местом для передвижения на СИМ. Это федеральные правила, они обязательны для всех районов и городов».

Свое слово об ограничении для электросамокатов в начале апреля сказало и МЧС. Ведомство подчеркнуло, что ездить в дождь, возить детей без детского сидения или специальной подножки, а также пытаться модернизировать аппарат запрещено. А самостоятельно передвигаться на нем могут только лица старше 14 лет. При этом они обязательно должны соблюдать правило «одно транспортное средство — один человек». Впрочем, если езда по тротуарам будет запрещена, на электросамокате, вероятно, не окажется никого.

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