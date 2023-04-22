WhatsApp позволит сохранять исчезающие сообщения с разрешения отправителя

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) добавил новую функцию, благодаря которой исчезающее сообщение можно будет сохранить — если отправитель дает на это согласие. Для отправки запроса на сохранение достаточно удерживать касание на сообщении, и появится всплывающая плашка.

В WhatsApp считают, что это даст еще больше контроля отправителю — он сможет как разрешить, так и запретить сохранять сообщение. Новая функция будет запущена в ближайшие недели. Ранее WhatsApp позволил увидеть совместные с другими пользователями группы. Мессенджер тестирует возможность менять текст сообщения при его пересылке другим пользователям, а также собирается ввести новую функцию, которая позволит пользователям устанавливать срок пребывания в групповых чатах. По истечении этого срока пользователь будет автоматически удален из группы.

Евгений Федуненко