WhatsApp позволит увидеть совместные с другими пользователями группы

Мессенджер WhatsApp добавил новые функции в группах и сообществах — теперь можно увидеть общие с другими пользователями группы. Также администраторы получили больше возможностей для управления сообществами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пользователи теперь могут проверить, в какой группе со знакомым они состоят, или просто увидеть полный список общих групп по имени контакта. Администраторы с помощью нового инструмента могут отклонять или принимать запросы на вступление в группы по пригласительной ссылке или прямо из сообщества. Новые функции появятся в приложении в течение ближайших недель.

WhatsApp представил сообщества для объединения близких по содержанию групп в апреле 2022 года. По задумке WhatsApp это должно было упростить общение в группах для пользователей, а также дать больше возможностей админам. Администраторы групп получили тогда возможность отправлять всем объявления и решать, какие группы добавлять в сообщество.