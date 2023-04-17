WhatsApp позволит менять подпись к пересылаемым файлам

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) тестирует новую функцию, благодаря которой можно будет менять текст сообщения при его пересылке другим пользователям. Эта опция уже доступна в бета-версии приложения на Android.

Функция будет работать при пересылке документов, изображений, видео или GIF-файлов. Пользователь сможет удалить текст оригинального сообщения и вместо него написать новый — например, если изначальное сообщение неверно отражает описание документа.

Ранее WhatsApp добавил новые функции в группах и сообществах: теперь можно увидеть общие с другими пользователями группы. Также мессенджер тестирует новую функцию, которая позволит пользователям устанавливать срок пребывания в групповых чатах.

Евгений Федуненко