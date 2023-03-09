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Коммерсантъ FM
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WhatsApp запустит функцию удаления из групповых чатов по истечении времени

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) тестирует новую функцию, которая позволит пользователям устанавливать срок пребывания в групповых чатах. По истечении этого срока пользователь автоматически будет удален из группы.

Можно будет устанавливать даты в один день, один месяц или задать пользовательскую дату удаления из чата. Если участник чата передумает, то можно будет отменить самоудаление из группы. Новая функция рассчитана на наведение порядка в пользовательской переписке. В настоящий момент функция тестируется в приложении для iOS, когда она станет доступна всем пользователям — неизвестно. Ранее WhatsApp начал тестировать новую функцию защиты пользователей от звонков спамеров и мошенников, а также добавил возможность создания стикеров из фотографий.

Евгений Федуненко

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