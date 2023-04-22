ФБР допросило знакомых Джека Тейшейры по Discord в рамках расследования утечки документов Пентагона

ФБР допросило пользователей сервера в Discord, на котором военнослужащий разведподразделения ВВС США Джек Тейшейра слил секретные документы Пентагона, сообщила The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. По их данным, знакомых военного расспрашивали, как они познакомились, в какие видеоигры играли вместе, и были ли среди них иностранцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джек Тейшейра

Фото: Reuters Джек Тейшейра

Фото: Reuters

WP пишет, что пользователи общались на сервере Discord под названием Thug Shaker Central. Бывшие участники сервера рассказали WP, что господин Тейшейра поделился с ними «сотнями секретных документов», в том числе расшифровками, которые он распечатал, и фотографиями документов, касающихся разны тем — от военных действий на Украине до информации о зарубежных странах и официальных лицах, за которыми следит разведка США. По словам одного из бывших участников сервера, Джек Тейшейра начал делиться секретными документами в декабре, но двое других рассказали, что он стал публиковать сведения раньше, «примерно прошлым летом».

Изначально документы не выходили за пределы сервера, потому что среди его участников было негласное правило «не делиться ими за пределами узкого круга», уточняет газета. Однако 28 февраля без ведома остальных один из участников сервера опубликовал несколько десятков фото секретных документов на другом сервере Discord, связанном с YouTube-блогером «wow mao». WP отмечает, что «утечка не попадала в поле зрения властей США на протяжении месяца».

Члены сервера рассказали ФБР, что Джек Тейшейра делился с ними засекреченной информацией, чтобы «держать их в курсе мировых событий». При этом у них сложилось впечатление, что молодой человек понимал, что не уполномочен делиться засекреченными данными с другими людьми. Один из источников WP уверяет, что господин Тейшейра «не был мотивирован желанием информировать широкую общественность о правонарушениях правительства США» (в отличие, к примеру, от Джулиана Ассанжа).

Пока неясно, были ли на упомянутом сервере Discord иностранные граждане, а также мог ли кто-то из пользователей «иметь связи с иностранными правительствами или работать на них», отмечает WP. По словам источников издания, ФБР изъяло электронные устройства как минимум у одного из бывших участников сервера, какие-либо подробности о нем не приводятся.

The New York Times (NYT) сообщала, что Джек Тейшейра был администратором группового чата в Discord. Представитель Пентагона сообщил AP, что военный был специалистом по кибертранспортным системам. ФБР арестовало господина Тейшейру 13 апреля, на следующий день ему предъявили обвинение в несанкционированном изъятии, а также хранении и передаче секретной информации. По данным NYT, первая утечка документов произошла в феврале 2022 года.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Утечка дала осечку».

Лаура Кеффер