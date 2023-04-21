Рамштайн батяня, батяня Рамштайн

На авиабазе Рамштайн в Германии в пятницу прошла 11-я встреча контактной группы по Украине. Главной темой мероприятия с участием представителей полусотни стран должно было стать наращивание военной помощи Украине накануне предполагаемого контрнаступления ее войск. Однако наибольшее внимание в очередной раз привлек вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО: в то время как генсек альянса Йенс Столтенберг излучал по этому поводу оптимизм, в отдельных странах—членах блока не скрывали скептицизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: министр обороны Германии Борис Писториус, министр обороны Украины Алексей Резников, министр обороны Польши Мариуш Блащак

Фото: Sebastian Gollnow / Pool / Reuters Слева направо: министр обороны Германии Борис Писториус, министр обороны Украины Алексей Резников, министр обороны Польши Мариуш Блащак

Фото: Sebastian Gollnow / Pool / Reuters

Группа поддержки Украины встретилась на авиабазе Рамштайн в 11-й раз с момента своего образования в апреле прошлого года. Как и в предыдущие разы, председательствовали на ней министр обороны США Ллойд Остин и глава Комитета начальников штабов американских вооруженных сил Марк Милли. Украину представлял министр обороны Алексей Резников.

В центре внимания собравшихся были в основном вопросы практического характера: наращивание поставок вооружений Украине, в том числе боеприпасов, а также возможность расширения спектра поставляемой ей техники. Ллойд Остин сообщил, что члены контактной группы уже предоставили Украине военную помощь на сумму более $55 млрд, включая около 230 танков и 1,5 тыс. бронемашин. Накануне встречи в Германии администрация США объявила о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере $325 млн, включая дополнительные боеприпасы для установок реактивных систем залпового огня HIMARS, усовершенствованные ракеты и противотанковые мины. «Мы также ускорили сроки поставки (американских.— “Ъ”) танков M1 Abrams, чтобы в ближайшие месяцы обеспечить Украину еще большим количеством бронетехники. Те танки, которые украинцам предстоит использовать для обучения, прибудут в Германию в ближайшие недели»,— уточнил Ллойд Остин. В свою очередь, Марк Милли сообщил, что 65 военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли подготовку на Западе для обслуживания комплексов противовоздушной обороны Patriot.

Речь в Рамштайне шла в том числе и об истребителях. «Что касается самолетов, то союзники (по НАТО.— “Ъ”) предоставили их. Польша и Словакия предоставили МиГ-29. В настоящий момент ведутся переговоры по предоставлению (Украине.— “Ъ”) других видов самолетов»,— сказал журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием, не уточнив, о каких видах идет речь.

Накануне он впервые посетил Киев, где президент Украины Владимир Зеленский попросил его помочь «преодолеть нежелание» ряда партнеров из числа стран НАТО поставить ВСУ новые виды вооружения — «дальнобойное оружие, современную авиацию, артиллерию, бронетехнику». Но на базе Рамштайн в пятницу Йенс Столтенберг ничего нового на этот счет не сообщил. «Мы должны постоянно оценивать (нужды Украины.— “Ъ”) и совещаться, но речь идет не только о предоставлении новых систем вооружений, но и о поддержании в рабочем состоянии уже имеющихся систем и обеспечении логистики»,— лишь сказал он. Генсека НАТО при этом спросили, обладает ли Украина достаточным потенциалом для проведения контрнаступления в ближайшее время, на что он ответил оптимистично: «Я уверен, что они в состоянии освободить еще больше земель».

Еще больший оптимизм Йенс Столтенберг излучал по поводу перспектив вступления Украины в альянс.

«Будущее Украины — в семье альянса. Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса»,— заявил господин Столтенберг в Рамштайне.

И хоть генсек сразу добавил, что, «конечно, смысл говорить об этом будет только тогда, когда Украина одержит победу», предыдущие две фразы сразу стали самым обсуждаемым аспектом пятничной встречи.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на заявление Йенса Столтенберга одним словом. «Что?!» — написал он в Twitter, комментируя цитату генсека.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал журналистам, что, хотя «все видят в будущем в Украине партнера по НАТО», «до этого еще предстоит пройти определенный путь» и «сейчас не время вести дискуссии об этом». Накануне он сказал в одном из интервью, что дверь для Украины в НАТО «приоткрыта», но также добавил, что «сейчас не тот момент, чтобы принимать решение об этом (о ее вступлении.— “Ъ”)».

В Киеве же, наоборот, считают, что момент настал.

«Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров альянса, если на предстоящем саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение Украины в альянс. Сложно сказать, чей вклад в европейскую и евроатлантическую безопасность больше, чем у наших воинов»,— заявил Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в четверг вечером.

Саммит НАТО пройдет в столице Литвы 11–12 июля. Президента Украины уже пригласили на это мероприятие, и он предварительно подтвердил свое участие, однако пока не очень понятно, какими будут практические результаты этого мероприятия для украинской стороны.

В Кремле тем временем убеждены, что «НАТО продолжает линию на поглощение и втягивание в альянс Украины». Об этом сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Об этой потенциальной угрозе Путин говорил еще задолго до начала специальной военной операции. Все это лишний раз демонстрирует всем, кто склонен хотя бы немножко думать головой, правильность решения президента о начале этой операции исходя из интересов России и необходимости обеспечить ее безопасность»,— заявил он. И добавил: «Мы имеем дело с агрессивным блоком (НАТО.— “Ъ”), который рассматривает нашу страну как противника и посягает на безопасность нашей страны».

Елена Черненко