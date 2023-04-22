Лула да Силва отправил своего советника на Украину

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поручил своему советнику, бывшему министру иностранных дел Селсу Аморима посетить Украину и встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Господин Аморима ранее в апреле посещал Россию и встречался с президентом Владимиром Путиным. О решении господина Лулы да Силвы сообщил глава президентского секретариата Марсиу Маседу в Twitter.

Господин Аморим ранее на этой неделе говорил, что, по его мнению, поставки оружия на Украину и антироссийские санкции не способствуют диалогу и затягивают конфликт. Он считает, что желание Запада нанести России поражение не принесет мира.

Президент Бразилии на прошлой неделе посетил Китай и после этого вновь выступил за создание аналога G20 для переговоров по Украине. По его мнению, действия Европы и США способствуют продолжению боевых действий. Господин Лула да Силва также предполагал, что Киеву придется уступить России Крым для достижения мира. Украина отвергла такой вариант.

О мирных инициативах Бразилии и других стран — в материале «Ъ» «Не все идут по плану».

Леонид Уварчев