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Коммерсантъ FM
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Президент Бразилии предложил создать аналог G20 для обсуждения ситуации на Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает, что решение начать военный конфликт было принято «двумя странами» — и Россией, и Украиной. Он убежден, что нужно создать формат, аналогичный G20, для обсуждения ситуации на Украине.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Ueslei Marcelino, Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Ueslei Marcelino, Reuters

«Когда был экономический кризис 2008 года, мы быстро создали G20, чтобы попытаться спасти экономику. Теперь важно создать еще одну G20, чтобы положить конец войне и установить мир»,— сказал господин да Силва на пресс-конференции в Абу-Даби (цитата по G1).

Господин Лула да Силва в январе отказался передавать боеприпасы для их использования в конфликте на Украине. В апреле он призвал США и Евросоюз приложить усилия для разрешения российско-украинского конфликта. Он уже выступал за создание группы стран, которая будет искать способ достижения мира.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

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