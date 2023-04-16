Президент Бразилии предложил создать аналог G20 для обсуждения ситуации на Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает, что решение начать военный конфликт было принято «двумя странами» — и Россией, и Украиной. Он убежден, что нужно создать формат, аналогичный G20, для обсуждения ситуации на Украине.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Фото: Ueslei Marcelino, Reuters
«Когда был экономический кризис 2008 года, мы быстро создали G20, чтобы попытаться спасти экономику. Теперь важно создать еще одну G20, чтобы положить конец войне и установить мир»,— сказал господин да Силва на пресс-конференции в Абу-Даби (цитата по G1).
Господин Лула да Силва в январе отказался передавать боеприпасы для их использования в конфликте на Украине. В апреле он призвал США и Евросоюз приложить усилия для разрешения российско-украинского конфликта. Он уже выступал за создание группы стран, которая будет искать способ достижения мира.
О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».