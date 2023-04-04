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Коммерсантъ FM
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Советник президента Бразилии посетил на прошлой неделе Москву

Советник президента Бразилии по внешней политике, экс-глава МИД Селсу Аморим посетил на прошлой неделе Россию и Францию, сообщает газета Folha de S.Paulo. По ее данным, целью поездки было «изучить сценарии мирных переговоров в контексте войны на Украине».

Как пишет издание, господин Аморим «был удивлен приемом», который ему оказали: «Владимир Путин принял его для часовой беседы в Кремле». Во время встречи советник президента Бразилии говорил, в частности, о конфликте на Украине. По инициативе России также были подняты ряд вопросов двусторонней повестки, в том числе торговля удобрениями. Кремль официально о встрече не сообщал.

По словам Селсу Аморима, он хотел выяснить отношение России к предложению Бразилиа о посредничестве в мирном урегулировании конфликта на Украине. «Они говорят, что ценят усилия как Бразилии, так и Китая»,— сказал дипломат, но добавил, что для урегулирования потребуется время, так как «немедленного решения нет».

Бразилия вместе с Аргентиной и Мексикой в прошлом году не стали осуждать военную операцию России на Украине. Эти страны вместе с Венесуэлой также выступали против антироссийских санкций. Глава МИД Бразилии Карлос Франса еще в марте 2022-го предлагал выступить посредником между Москвой и Киевом.

О мирном плане Китая по Украине, который поддержала Бразилия, — в материале «Ъ» «Под Америку подложили китайский мир».

Лаура Кеффер

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