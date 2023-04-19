Не все идут по плану

Все больше западных политиков и военных экспертов выражают сомнение в успехе анонсированного на весну 2023 года контрнаступления Украины. Подогреваемое в течение нескольких месяцев внимание к запланированной активизации Украиной боевых действий сменилось попыткой не ставить будущее конфликта в зависимость от исхода грядущих боев. Заявления о «предстоящих решающих неделях» чередуются с прогнозами окончательного перехода кризиса в затяжную фазу. На этом фоне вновь активизировался президент Франции Эмманюэль Макрон, решивший совместно с Китаем разработать формат для возможного запуска мирных переговоров уже этим летом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

С начала года западные союзники Украины публично и на условиях анонимности говорили о решающем характере запланированного на весну контрнаступления Киева. Основной посыл таких заявлений сводился к тому, что в случае успеха ВСУ могут быть созданы благоприятные для Киева переговорные позиции, с которых можно было бы начинать диалог с Москвой. Однако с приходом весны и публикациями в СМИ утечек секретных документов Пентагона, в которых затрагивались планы Киева и даже называлась дата начала контрнаступления — 30 апреля, риторика начала меняться.

Во-первых, если верить утечкам, США, несмотря на неоднократные заявления главы Пентагона Ллойда Остина о «решающих ближайших неделях», весьма скромно оценивают перспективы «территориальных приобретений» Киева в ходе анонсированного контрнаступления. Во-вторых, как писал недавно Bloomberg со ссылкой на собеседников в европейских странах, союзники Украины сомневаются, что ВСУ удастся совершить «решающий прорыв» до конца 2023 года. По словам источников, интенсивные боевые действия продлятся до 2024 года, а продвижение украинской армии на юг, возможно, ограничится 30 км. Собеседники отметили, что такой сценарий создаст условия для более масштабного наступления в 2024 году, однако это уже, конечно, несколько иной взгляд на ситуацию, нежели ставка на «ближайшие решающие недели».

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, комментируя 18 апреля обстановку, к привычным «следующим неделям» добавил и «месяцы», которые «будут критически важными для Украины».

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в тот же день высказался еще более конкретно. По его мнению, конфликт не закончится скорым контрнаступлением Украины, а продолжится и в 2024 году.

Он выразил надежду, что «Украина продолжит наступление и сохранит сильную позицию», однако призвал «быть реалистами» и не ждать «момента, когда Россия рухнет по мановению волшебной палочки».

Тем временем из Киева поступают противоречивые сигналы. С одной стороны, ряд политиков и чиновников подчеркивает, что нынешних поставок военной техники из стран Запада недостаточно для серьезных продвижений. Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сказал, что союзники «обещают одно, а делают совершенно другое», и пояснил, что неподготовленной Украина контрнаступление начинать не собирается. О прямой зависимости действий Киева от графика и интенсивности поставок военной техники говорил некоторое время назад и президент Владимир Зеленский. При этом ранее сообщалось, что утечки из Пентагона заставили военно-политическое командование страны скорректировать свои планы. Впрочем, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что все «идет по плану». «Если кратко — это будет удивительно и быстро»,— заверил он и призвал не обращать внимания на информацию о проблемах с подготовкой к контрнаступлению.

Пожалуй, откровеннее всех сложившуюся ситуацию описал бывший глава МИДа, а ныне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. По его мнению, и на Западе, и на Украине наблюдается «нездоровая одержимость» предстоящим контрнаступлением. «Вся важность контрнаступления, все надежды, которые мы возлагаем на это,— это очень нездорово. Если что-то пойдет не так, или оно будет недостаточно успешным — а что такое достаточно? Они скажут, что знали, что это произойдет, и теперь мы должны сесть за стол переговоров и договориться о чем-то»,— сказал дипломат. По его мнению, Россия уже достигла своих целей, взяв под контроль Запорожскую АЭС и обеспечив водоснабжение Крыма. Именно поэтому, уверен господин Пристайко, Москва и говорит о готовности к переговорам. «Не нужно быть гением, чтобы понять, что от нас потребуют: хотя бы Крым»,— заключил он.

Между тем из утечек Пентагона выяснилось, что ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов советского образца для противовоздушной обороны (ПВО). При этом в отсутствие западной авиации, которую союзники Киева по-прежнему отказываются поставлять, системы ПВО могли бы сыграть важную роль в контрнаступлении. По данным газеты The Financial Times, на предстоящей встрече 21 апреля контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» тема пополнения запасов снарядов для ПВО станет ключевой. Как и прежде, вопрос — где найти достаточное количество боеприпасов советского образца. Возможным решением могло бы стать увеличение поставок западных систем Украине. 19 апреля стало известно, что в распоряжение ВСУ прибыла вторая из четырех обещанных Берлином систем ПВО IRIS-T.

На фоне сомнений в успешности контрнаступления Украины на Западе вновь стали проскальзывать мысли о мирных переговорах.

Так, 17 апреля Пентагон заявил, что переговоры по Украине «не неминуемы», отметив, что бои могут продолжаться еще «несколько месяцев». Впрочем, в Вашингтоне и раньше периодически допускали возобновление диалога при определенных условиях.

С новой миротворческой инициативой, похоже, собирается выступить и Эмманюэль Макрон. 18 апреля источники Bloomberg сообщили, что президент Франции поручил своему советнику по внешней политике Эмманюэлю Бонну обсудить с главным дипломатом КНР Ван И создание формата для будущих переговоров между Россией и Украиной — возможно, уже летом 2023 года. Собеседники агентства подчеркнули, что на перспективу диалога должно повлиять и украинское контрнаступление. По их словам, мирный план французского лидера, в частности, подразумевает предоставление Украине долгосрочных гарантий безопасности. 19 апреля представитель МИД КНР Ван Вэньбинь фактически подтвердил эту информацию. «Китай поддерживает европейскую сторону в ее стремлении, исходя из собственных фундаментальных и долгосрочных интересов, содействовать скорейшему возобновлению переговоров, учитывая разумные опасения всех сторон, создавать сбалансированную, устойчивую систему безопасности в Европе»,— заявил китайский дипломат.

Мирные инициативы прозвучали и из Латинской Америки. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, в конце прошлой недели посетивший Китай, предложил создать аналог G20 для переговоров по Украине. «Когда был экономический кризис 2008 года, мы быстро создали G20, чтобы попытаться спасти экономику. Теперь важно создать еще одну G20, чтобы положить конец войне и установить мир»,— сказал господин Лула да Силва. По его мнению, действия Европы и США способствуют продолжению боевых действий. В США слова бразильского лидера сочли повторением тезисов «российской и китайской пропаганды». Инициативы господина Макрона в Вашингтоне официально не комментировали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков откликнулся на инициативы обоих лидеров. «Любые идеи, которые принимают во внимание интересы России, заслуживают внимания. К ним нужно прислушиваться, и Россия готова это делать. Что касается инициативы бразильской стороны, то пока рано давать оценки»,— сказал господин Песков. От Парижа же, по его словам, Москва никакой информации о мирном плане не получала. «Там действительно были какие-то сообщения, что, дескать, во время визита в Китай французская сторона какие-то элементы озвучивала. Но до сих пор они нигде себя не проявили, эти элементы»,— добавил господин Песков.

Алексей Забродин