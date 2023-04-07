Киев выступил против предложения бразильского президента поменять Крым на мирное урегулирование

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев не рассматривает отказ от претензий на Крым для урегулирования конфликта с Россией. Так дипломат отреагировал на слова президента Бразилии Лулы да Силвы, который предположил, что Киеву, вероятно, придется уступить полуостров ради достижения мира.

«Украина не торгует своими территориями. Нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли»,— написал господин Николенко в социальных сетях.

Украинский кризис глава Бразилии комментировал накануне, 6 апреля. Господин да Силва заявил, что мировое сообщество должно как можно скорее найти способы для разрешения конфликта.

«Вероятно, речь пойдет о Крыме. Но идею о вторжении туда (Украине.—"Ъ") придется переосмыслить»,— заявил глава Бразилии на встрече с журналистами (цитата — газета Semana). При этом он предложил России вернуть четыре присоединенных региона.

В прошлом году Бразилия, Аргентина и Мексика отказались поддержать позицию некоторых американских стран, решивших осудить действия РФ на Украине. Бразилия также не присоединилась к антироссийским санкциям. В марте 2022 глава МИД Бразилии Карлос Франса заявил о готовности страны выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом. В марте 2023 позицию во время встречи с президентом Владимиром Путиным подтвердил экс-министр Селсу Аморим.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба