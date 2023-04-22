Как отличить фейк от дискредитации

Правоприменение, особенности и наказание по статьям УК РФ о дискредитации армии и распространении ложной информации.

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Федеральный закон №32 о поправках в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (в СМИ известен как «закон о фейках») был внесен в Госдуму депутатами еще в мае 2018 года. Пройдя первое чтение, он был отправлен на доработку. Спустя неделю после начала военной операции на Украине, 4 марта 2022 года, доработанный документ был за один день единогласно принят Госдумой, одобрен Совфедом и подписан президентом. Закон ввел три статьи в УК РФ: 207.3 (распространение ложной информации о ВС РФ), 280.3 (дискредитация ВС РФ) и 284.2 (призывы к санкциям против РФ).

Как отличить статью 207.3 от 280.3

Согласно подготовленным Минюстом в июне 2022 года методичкам, «утверждение о факте» (например, «армейский батальон вторгся в такой-то город и выполнил...») относится к статье о «распространении заведомо ложной информации» (207.3), а негативное «мнение» о действиях армии (например, «не согласен с происходящим в городе N…») — к «дискредитации» (280.3 УК). В методичках употребляется слово «фейк», хотя законодательство не содержит такого термина.

По статье 207.3 основной задачей эксперта при анализе публичных высказываний является «установление способа подачи содержащейся в материале информации». Если «информация подается в виде утверждения о фактах и событиях», это «позволяет правоприменителю установить ее ложность или достоверность». По словам адвоката Марии Эсмонт, «следствие обычно обращается к психолого-лингвистической или просто лингвистической экспертизе, которая сводится к сверке распространенного сообщения с официальной информацией с брифингов МО и МИД РФ».

По статье 280.3 задача эксперта — «установление типа "экстремистского" значения, выраженного в материале». Минюст предлагает три типа таких значений:

дискредитация использования ВС РФ;

дискредитация исполнения органами госвласти своих полномочий в целях защиты интересов РФ и ее граждан;

побуждение (в том числе в форме призыва) к воспрепятствованию использования ВС РФ.

В методичке разъясняется, что под «дискредитацией» следует понимать «умышленные действия, направленные на подрыв доверия к органам госвласти, умаление их авторитета».

«По сути, прямо сказано, что выражение негативного отношения к некоему использованию ВС — уже признак их "дискредитации"»,— комментировал методичку теперь уже бывший член СПЧ Александр Верховский.

О публичном распространении

Названия статей о фейках и дискредитации начинаются со слова «публичное». Публичным распространение информации признается в том случае, если она адресована группе или неограниченному кругу лиц и выражена в любой доступной для них форме. При этом, согласно судебной практике, вся информация, размещенная в интернете, имеет свойство публичности.

Адвокат Мария Эйсмонт:

— Все, что не является частным разговором, может трактоваться как публичное распространение информации: любые публичные выступления, стримы, посты и комментарии в соцсетях, даже сообщение в общем чате WhatsApp. Массовая рассылка сообщений абонентам мобильной связи тоже может трактоваться как публичное распространение информации.

Возможность читать, лайкать, репостить дискредитирующие сведения о ВС и госорганах РФ означает, что подобная информация попадает под состав преступления. Подобного подхода в настоящее время придерживаются органы прокуратуры РФ, то есть гособвинитель.

Наказание за распространение фейков

С точки зрения теории права если лицо, распространяющее сведения, уверено в их достоверности, к примеру, добросовестно заблуждалось в правдивости информации, то привлечь его к уголовной ответственности нельзя. Однако в текущей судебной практике традиционно все субъективные признаки состава преступления трактуются следствием и судами не в пользу обвиняемого.

Подозреваемому нужно доказать, что он не знал о недостоверности сведений — их несоответствии информации Минобороны РФ. Однако подобная информация все же может быть расценена судом как ложная исходя из неких «общедоступных знаний», за чем может последовать его категоричный вывод о том, что гражданин не мог не знать о ее недостоверности.

Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ наказывается штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн руб., исправительными работами до одного года, принудительными работами или лишением свободы до трех лет.

Статья подразумевает ряд отягчающих обстоятельств, при которых увеличивается размер штрафа (от 3 млн до 5 млн руб.), сроки принудительных работ (до пяти лет) и лишения свободы (от пяти до десяти лет):

использование служебного положения;

совершение деяния группой лиц;

фальсификация доказательств обвинения;

корыстные побуждения;

мотивы политической, идеологической, расовой и другой вражды.

Если распространение дезинформации повлекло тяжкие последствия, оно наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

В конце марта 2022 года были приняты поправки, криминализующие также распространение фейков о действиях не только ВС РФ, но и других ведомств: посольств, прокуратуры, Росгвардии, МЧС и т. д. Через год, в марте 2023-го, Госдума криминализовала распространение фейков и дискредитацию добровольных формирований, содействующих ВС РФ.

Наказание за дискредитацию ВС РФ

Согласно обозначенной в правовой норме целенаправленности действий, публичное выражение того или иного негативного отношения к некоему использованию ВС России уже является признаком их дискредитации.

Например, предполагается, что публичные высказывания о том, что конкретная военная операция должна оцениваться негативно со стороны общества, в то время как она проводится в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, могут считаться дискредитацией.

Одновременно с принятием федерального закона №32 поправки были добавлены и в Административный кодекс РФ. Так, согласно статье КоАП 20.3.3, вводятся штрафы за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Административное правонарушение наказывается штрафом от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для граждан, от 100 тыс. до 200 тыс. руб. для должностных лиц, от 300 тыс. до 500 тыс. руб. для юрлиц.

При повторном правонарушении в течение года применяется статья 280.3 УК РФ. Наказание подразумевает штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб., принудительные работы до трех лет, арест от четырех до шести месяцев или лишение свободы до трех лет.

Если такие действия повлекли смерть по неосторожности, причинили вред здоровью или имуществу граждан, спровоцировали массовые беспорядки, помешали работе объектов жизнеобеспечения, сумма штрафа возрастает от 300 тыс. до 1 млн руб., а лишение свободы — до пяти лет.

В марте 2023 года наказание за дискредитацию ВС РФ и госорганов было ужесточено. Максимальный срок лишения свободы по простому составу увеличили с трех до пяти лет, по квалифицированному — с пяти до семи лет. В апреле Госдума приняла поправки о лишении приобретенного гражданства РФ за дискредитацию российских вооруженных сил.

Призывы к экстремизму, терроризму и санкциям

Под экстремизмом понимается насильственное изменение основ конституционного строя и (или) нарушение территориальной целостности РФ. Публичные призывы к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) наказываются штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. руб., принудительными работами до трех лет, арестом от четырех до шести месяцев или лишением свободы до четырех лет. Если призывы распространяются через интернет или СМИ, наказание подразумевает принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганда (ст. 205.2. УК РФ) подразумевают наказание в виде штрафа от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или лишения свободы от двух до пяти лет. Если призывы распространяются через интернет или СМИ, штраф вырастает до 1 млн руб., лишение свободы — до семи лет.

Статья 284.2 УК РФ (призывы к введению или продлению политических или экономических санкций в отношении РФ, ее граждан или юрлиц) подразумевает штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы до трех лет. Согласно официальной статистике, уголовных дел по этой статье заведено не было.

Случаи применения и статистика

По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, больше всего приговоров за публичные высказывания по-прежнему выносится по статье 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности). Согласно официальной статистике, в прошлом году их было 276, еще 80 человек осудили за экстремизм в качестве дополнительной квалификации.

Например, жителя Санкт-Петербурга Олега Белоусова. Он получил пять с половиной лет за сообщения о СВО в чате кладоискателей в социальной сети «ВКонтакте». Почти на треть (со 199 в 2021 году до 274 в 2022-м) выросло число осужденных за публичные призывы к терроризму (ст. 205.2. УК РФ).

За год суды рассмотрели 5442 протокола по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), вынесли одно предупреждение и оштрафовали 4440 человек на 151,3 млн руб. По статье 280.3 УК РФ, согласно официальной статистике, за год осудили лишь троих.

Первое применение статьи о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) было на следующий день после подписания закона №32 президентом. 5 марта суд в Костроме оштрафовал на 30 тыс. руб. активистку Ирину Шумилову. Она «провела одиночный пикет, в ходе которого демонстрировала плакат, содержание которого дискредитировало использование вооруженных сил РФ».

За распространение заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ за год были осуждены 14 человек. Первым случаем присуждения реального тюремного срока по этой статье стало дело бывшего муниципального депутата Москвы Алексея Горинова. В ходе заседания депутатов он протестовал против проведения конкурса детского рисунка. Депутат получил семь лет колонии.

Самый большой на данный момент срок по статье 207.3 (восемь с половиной лет колонии) получил в декабре 2022 года оппозиционер Илья Яшин (внесен в реестр иностранных агентов) за YouTube-трансляцию, в ходе которой он говорил о гибели жителей украинской Бучи.

Андрей Егупец, при помощи правового департамента «Ъ»