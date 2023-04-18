Госдума приняла новый закон «О гражданстве»

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон «О гражданстве», внесенный еще в декабре 2021 года Владимиром Путиным. Ко второму чтению в марте 2022-го он внес поправки о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ, дезертирство, призывы к нарушению территориальной целостности РФ и экстремизму.

Согласно закону, гражданство РФ является единым и равным вне независимости от оснований его приобретения. Гражданина РФ не могут лишить гражданства, даже если он проживает в другой стране. Также российских граждан не могут высылать за пределы страны или выдавать другим странам.

Для получения российского гражданства надо:

постоянно проживать в РФ со дня принятия решения о выдаче вида на жительство и до дня подачи заявления о приеме в гражданство в течение пяти лет;

владеть русским языком, знать историю России и основы законодательства РФ;

не представлять угрозы для правопорядка.

Получить гражданство без первых двух перечисленных требований могут лица без гражданства и иностранцы, которые родились или постоянно проживали на территории РСФСР и были гражданами СССР, и лица, имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах госграницы РФ). Также получить гражданство РФ по такой схеме могут ветераны Великой Отечественной войны—бывшие граждане СССР.

Прекратить гражданство могут в случае добровольного изъявления гражданина или установления факта представления им поддельных документов или заведомо ложных сведений. Кроме того, гражданства могут лишить за:

нарушение территориальной целостности РФ (ст. 280.2 УК РФ);

диверсию (ст. 281), содействие диверсионной деятельности (ст. 281.1 УК РФ), прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности (ст. 281.2 УК РФ), организацию диверсионного сообщества и участие в нем (ст. 281.3 УК РФ);

дезертирство (ст. 338 УК РФ);

публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК РФ);

создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ);

уничтожение либо повреждение воинских захоронений (ст. 243.4 УК РФ);

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ);

призывы к введению ограничительных мер в отношении РФ (ст. 284.2 УК РФ);

реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК РФ);

публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (ст. 280.3 УК РФ);

преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Лаура Кеффер