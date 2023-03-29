Копатель из Петербурга получил 5,5 лет колонии за фейки об армии

Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил местного жителя Олега Белоусова к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за сообщения о специальной военной операции в чате кладоискателей в социальной сети «Вконтакте». В сообщениях содержалась информация, которая противоречит официальным заявлениям Минобороны РФ. Это первый подобный приговор в Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ

Суд признал Олега Белоусова виновным в дискредитации Вооруженных сил России (ст. 207.3 ч. 2 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) и в публичном распространении призывов к экстремизму (ст. 280 ч. 2 УК РФ, до 5 лет лишения свободы). По п.«д» ч.2 ст. 207.3 УК РФ прокурор просил 8 лет лишения свободы, а по ст. 280 УК РФ — 3 года.

Защита обвиняемого заявляла, что его подзащитный должен быть оправдан, так как приговор «несостоятельный». Сам Олег Белоусов в своем последнем слове заявил, что он «не убийца, не насильник, не вор и не нацист». «Все военные преступники должны быть наказаны. Мои фразы вырваны из контекста. Прошу меня оправдать. Быть добру», — завершил он свое выступление.

Дело о военных фейках в отношении Олега Белоусова завели летом 2022 года. В правоохранительные органы о сообщениях мужчины в сети сообщил его знакомый Сергей Чмыхун. 27 января господина Белоусова также внесли в список экстремистов и террористов.

Надежда Ярмула, Сергей Яркин

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