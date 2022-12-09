Восемь с половиной

Мещанский суд Москвы в пятницу назначил восемь лет и шесть месяцев колонии общего режима известному оппозиционеру Илье Яшину (внесен в реестр иноагентов) за YouTube-трансляцию, в ходе которой он говорил об убийствах жителей украинской Бучи. Его признали виновным в распространении заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Максимальный срок по этой статье — десять лет. Сам господин Яшин вину не признал и утверждал, что лишь делился со зрителями своим мнением. Оппозиционер заявил, что обжалует решение, а назначенный срок проведет «достойно». Президент России Владимир Путин не стал оценивать решение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Яшин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Илья Яшин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Приговор Илье Яшину должны были зачитать еще в среду, однако из-за внезапной эвакуации заседание перенесли на 9 декабря. Процесс по делу оппозиционера вообще регулярно прерывали под предлогом пожарной тревоги или других форс-мажоров, хотя в целом он проходил без дополнительных ограничений. Так, в зал пускали всех желающих и даже искали стулья для тех, кому их не хватало, и в итоге на оглашение приговора пришли более ста человек.

Впрочем, на заседаниях приставы прерывали попытки заговорить с оппозиционером, а в один из дней даже скрутили и повалили на пол его отца.

Напомним, что в вину оппозиционеру вменили его комментарии к новостям об убийствах мирных жителей Бучи, которые он дал в ходе YouTube-трансляции на своем канале 7 апреля. Господин Яшин зачитал и проанализировал версии российской и украинской стороны, а также несколько новостей из российских и западных СМИ, склоняясь в плане достоверности в сторону последних. Отметим, что введенные после начала спецоперации на Украине законы о дискредитации армии и военных «фейках» подразумевают, что ложной является любая формулировка или информация, не соответствующая российским официальным источникам.

Доказывая, что Илья Яшин «утвердительно сообщил под видом достоверных сведений» об убийствах жителей Бучи, прокурор рассказывал, например, что оппозиционер симпатизировал источникам новостей из «недружественных стран», оговаривался, что придерживается «антисоветской позиции», рассуждал про нарушение прав жителей Донбасса и «вражескую пропаганду». Политическую ненависть Яшина прокурор посчитал доказанной «враждебными» отзывами о российских журналистах, органах власти и военкорах.

Аргументация позиции прокурора полностью легла на лингвиста судебного центра Следственного комитета Ирину Савосину, которая доказывала, что Илья Яшин не рассуждал о том, кто убил жителей Бучи, а утверждал, что верна только одна версия событий, изложенная украинской стороной и западными СМИ. К сообщениям российской стороны при этом оппозиционер отнесся «негативно» и критиковал их, поясняла в суде эксперт. Адвокаты оппозиционера указывали, что некоторые ее выводы напрямую не следовали из сказанных оппозиционером слов. Например, в словах господина Яшина о том, что жители Бучи прятались в подвалах и у них почти не работала мобильная связь, она увидела намек на то, что такие условия создавали российские войска.

Эксперт отвечала, что интерпретировала в том числе и «неявно сказанное». Обвинитель запросил для господина Яшина девять лет колонии и четыре года запрета на пользование интернетом после окончания срока.

Линия защиты строилась на том, что господин Яшин ничего не утверждал, а пересказывал чужие версии и давал им личную оценку. При этом оппозиционер не мог проверить источники информации, а значит, просто не мог распространить заведомо ложную информацию. Адвокаты ссылались на Верховный суд, который, разъясняя аналогичный запрет на распространение «фейков» о коронавирусе, указывал, что распространитель информации должен заранее знать о том, что она ложная. Также они предлагали вызвать в суд представителя Министерства обороны России и зачитывали международные доклады по ситуации на Украине. Однако в первом суд отказал, а на приведенную информацию внимания не обратил.

Также адвокаты настаивали, что мотив политической ненависти должен был быть найден в конкретных высказываниях оппозиционера о Буче, да и в целом отрицали обвинения в разжигании ненависти, отмечая, что политик лишь критиковал оппонентов. Финальным же аргументом защиты было то, что закон о военных «фейках» не соответствует праву на свободу слова и мнений, защита даже просила направить соответствующий запрос в Конституционный суд. Однако судья отказала им и в этом ходатайстве, а аргументы защиты в целом посчитала «вводящими в заблуждение».

Илья Яшин в своем последнем слове заявил, что не признает вину и видит смысл уголовного дела в том, чтобы «изолировать его от общества» и «заставить молчать».

Процесс он назвал «открытым и гласным», но заявил, что ожидает обвинительный приговор, который станет «приговором той части общества, которая хочет жить мирно и цивилизованно». Сторонникам господин Яшин пожелал «не опускать руки» и, несмотря на «ощущение бессилия и безнадежности», «бороться за свою страну, свои города и свои улицы». «Ну а за меня не переживайте,— улыбнулся в конце своей речи оппозиционер.— Обещаю, что выдержу все испытания, не буду жаловаться и пройду этот путь достойно. Верьте мне».

Помимо восьми с половиной лет колонии общего режима, оппозиционеру назначили запрет на администрирование интернет-ресурсов в течение четырех лет после окончания срока заключения. Адвокаты заявили о намерении обжаловать решение суда.

Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников в ходе пресс-конференции Владимира Путина в Бишкеке спросил президента о том, не считает ли он приговор Илье Яшину «зверским сроком»

«Я все-таки базовое образование получил в Ленинградском тогда государственном университете (на юридическом факультете.— “Ъ”), и хочу вам сказать, что вмешательство в деятельность судов считаю абсолютно недопустимым, подвергать сомнению решение суда считаю нецелесообразным»,— ответил господин Путин.

Кира Хейфец