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Коммерсантъ FM
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Президент Колумбии отказался поставлять Украине вооружения

Колумбия по-прежнему не намерена передавать вооружения Украине, заявил колумбийский президент Густаво Петро. Он сказал об этом после прошедших накануне, 20 апреля, переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

В январе господин Петро рассказывал, что Вашингтон обсуждал с ним передачу Киеву вооружения российского и советского производства, но получил отказ. Президента Колумбии спросили, не изменилась ли его позиция.

«Позиция нынешнего правительства заключается в том, что они (вооружения.— "Ъ") не будут использоваться на войне. Они не будут отправлены на Украину, они не будут отправлены в Россию»,— пообещал Густаво Петро (цитата по ТАСС). Он уточнил, что речь идет прежде всего о вертолетах, которые Колумбия не намерена «направлять на войну на Украине».

В январе президент Аргентины Альберто Фернандес говорил, что страны Латинской Америки не намерены отправлять оружие Украине. В феврале президенты Аргентины и Колумбии призвали к усилиям по мирным переговорам по Украине. В том же месяце вице-президент Колумбии Франсия Маркес заявила, что ее страна нуждается в помощи Европы в борьбе с последствиями глобального потепления и защите лесов Амазонии. По ее словам, колумбийские власти «не хотят продолжать обсуждать, кто будет победителем или проигравшим в войне», потому что «мы все проиграли».

Об отношении Запада к военному конфликту — в материале «Ъ» «На все просьбы отвечает Йенс».

Лаура Кеффер

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