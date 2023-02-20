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Коммерсантъ FM
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Financial Times: Запад не смог переубедить глобальный Юг насчет конфликта РФ и Украины

Страны Запада использовали Мюнхенскую конференцию по безопасности, чтобы убедить другие государства в угрозе российской операции на Украине «не только для Европы, но и для всего мира», сообщила Financial Times. Как считает газета, нет свидетельств, что этот посыл был услышан глобальным Югом — странами Латинской Америки, Африки и Азии.

Как пишет FT, высокопоставленные американские и европейские представители убеждали весь остальной мир в угрозе, которую, по их мнению, представляют российские действия на Украине. Они также пытались доказать, что именно Москва виновата в росте темпов мировой инфляции. «Однако их усилия представить войну в универсальных терминах встретили привычные возражения»,— пишет газета.

В качестве примеров FT приводит выступления представителей Бразилии, Колумбии, Намибии. Как отмечает газета, некоторые лидеры стран глобального Юга выражали разочарование из-за того, что российско-украинский конфликт «отнимает время, деньги и внимание Запада от других насущных проблем».

Глава МИД Бразилии Мауро Виэйра назвал конфликт «очень печальной ситуацией» и отметил, что его страна сожалеет насчет решения РФ ввести войска на Украину. Вместе с тем, господин Виэйра заявил, что с начала конфликта «прошел уже год». «Мы должны пытаться создать возможность для урегулирования. Мы не можем говорить только о войне»,— сказал министр.

Вице-президент Колумбии Франсия Маркес заявила, что ее страна нуждается в помощи Европы в борьбе с последствиями глобального потепления и защите лесов Амазонки. «Мы не хотим продолжать обсуждать, кто будет победителем или проигравшим в войне. Мы все проиграли и, в конце концов, человечество теряет все»,— добавила она.

Премьер Намибии Саара Куугонгельва-Амадхила на конференции отвечала на вопрос, почему ее страна воздержалась при голосовании по резолюции ООН с осуждением России. Она отметила, что Намибия сосредоточилась на решение проблемы, а не на перекладывании вины. «Деньги, которые использовались для покупки оружия, лучше использовать для содействия развитию Украины, Африки, Азии, самого Евросоюза, где многие люди сталкиваются с трудностями»,— считает премьер.

Мюнхенская конференция завершилась накануне, 19 февраля. В ней приняли участие больше ста президентов, премьеров и министров. Центральной темой мероприятия в этом году ожидаемо стал конфликт вокруг Украины. Российскую делегацию на мероприятие не пригласили.

О конференции — в материале «Ъ» «Новые мюнхенские речи».

Леонид Уварчев

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