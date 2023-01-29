Президент Аргентины: Латинская Америка не намерена отправлять оружие Украине

Аргентина и другие страны Латинской Америки не изучают вопрос отправки оружия Украине, заявил аргентинский президент Альберто Фернандес по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Буэнос-Айресе. Он осудил российские боевые действия и поделился с немецким канцлером идеями о том, «как можно урегулировать конфликт».

«Аргентина и Латинская Америка не думают об отправке оружия ни на Украину, ни в какую-либо другую зону конфликта»,— сказал господин Фернандес (цитата по ТАСС). Он отметил, что не может «излагать свою точку зрения на то, какие решения принимают государства», однако заверил, что и он, и господин Шольц больше всего хотят восстановления мира.

США сообщали, что ведут переговоры со странами Латинской Америки насчет поставок оружия российского производства Украине. Кремль отмечал, что возможны ограничения на его отправку в третьи страны. Колумбия официально отказалась передавать российское оружие Киеву.

Леонид Уварчев