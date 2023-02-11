Президенты Аргентины и Колумбии и другие политики призвали к усилиям по мирным переговорам по Украине

Политики нескольких стран выступили за активизацию усилий по достижению прекращения огня на Украине в статье для Le Monde. Ее авторами стали президенты Аргентины и Колумбии Альберто Фернандес и Густаво Петро, бывший кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон, министр по социальным правам Испании Ионе Беларра и другие.

Авторы статьи считают, что российско-украинский конфликт способствовал милитаризации: многие страны начали увеличивать военные расходы. США на этом фоне возродили «прежнюю роль НАТО», было усилено влияние на Европу в «гегемонистском споре» с Китаем. Кроме того, вырос экспорт газа и нефти, добыча которого производится неэкологичными технологиями.

«По этой причине мы призываем активизировать дипломатические усилия для установления режима прекращения огня и проведения мирных переговоров в соответствии с призывами генерального секретаря ООН, папы Франциска, президентов Густаво Петро, Лулы да Сильвы и Альберто Фернандеса»,— говорится в статье.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лулы да Силва в конце января призывал создать многосторонний формат урегулирования на Украине по примеру G20. Его идею поддерживал глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ, входит в правящую коалицию) в Бундестаге Рольф Мютцених. Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал провести конференцию для мирного урегулирования, но на основе плана президента Украины Владимира Зеленского, который учитывает вывод российских войск.

Леонид Уварчев