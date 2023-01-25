Колумбия отказалась передавать советское вооружение Украине

Колумбия и США обсудили передачу Украине колумбийского вооружения советского производства, однако Богота отказалась от этого предложения. Об этом сообщил президент Колумбии Густаво Петро.

По его словам, находящаяся в южно-американской стране советская техника — в плохом состоянии и технически не обслуживается. Президент добавил, что Колумбия «не занимает ничью сторону», а выступает за мир.

«Поэтому ни одна единица российской техники, в каком бы состоянии она не находилась на нашей территории, не будет использована в этом конфликте»,— сказал господин Густаво Петро на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Он отметил, что украинский вопрос поднимался на саммите Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), который проходит в Буэнос-Айресе. Колумбийский президент указал, что не стоит «делать ставки», какой блок в итоге победит, а необходимо требовать мира.

19 января глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон заявила, что США работают с Кубой, Венесуэлой, Никарагуа и еще шестью неназванными странами по вопросу поставок российского оружия на Украину. По ее словам, Вашингтон стремится заменить российское вооружение на американское, если эти страны захотят передать его Украине. Кремль внимательно следит за ситуацией.

Об украинском вооруженном конфликте читайте в трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек