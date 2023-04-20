Красноярский губернатор Усс сообщил о своем переходе на другую работу

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что получил предложение от президента Владимира Путина продолжить работу на федеральном уровне. Господин Усс поблагодарил президента за доверие и поддержку и выразил уверенность, что «Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России». Имя его преемника пока не называлось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Усс

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Усс

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«На днях у меня состоялась встреча с Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края»,— написал он в своем Telegram-канале. О недавней встрече губернатора Красноярского края и президента не сообщалось в публичном пространстве.

Ранее сегодня, 20 апреля, РБК со ссылкой на пять источников в администрации президента сообщил, что господин Усс в ближайшее время уйдет в отставку. При этом пресс-служба губернатора назвала информацию о его возможной отставке слухами. По информации РБК, Александр Усс займет должность сенатора Законодательного собрания Красноярского края.

Александр Усс стал губернатором Красноярского края в 2018 году, набрав по результатам выборов 60,2% голосов. Срок его полномочий истекает в текущем году. В начале февраля источники «Ъ» сообщали, что в администрации президента положение господина Усса как главы региона оценивают плохо. Однако однозначного прогноза по его отставке собеседники «Ъ» не представили. По словам одного из собеседников, у господина Усса есть очень сильные покровители.

Около месяца назад в Россию вернулся сын господина Усса Артем. Он сбежал из-под домашнего ареста в Италии, где был задержан по запросу США. Американские власти обвиняют его в контрабанде нефти, экспорте через подставные компании военных технологий и отмывании денег.

Подробнее о ситуации с губернаторскими перестановками читайте в материале «Встречное движение».