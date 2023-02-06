Встречное движение

В ближайшее время президент Владимир Путин проведет серию традиционных встреч с губернаторами, у которых в этом году истекает срок полномочий. Аудиенция у главы государства, как правило, означает, что руководитель региона будет баллотироваться на новый срок, даже если публично речи об этом не идет. Среди тех, с кем, по данным “Ъ”, такие беседы уже запланированы,— губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Воронежской области Александр Гусев, руководитель Приморья Олег Кожемяко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новосибирский губернатор Андрей Травников (в центре) с президентом уже повстречался, теперь своей очереди ждут его самарский коллега Дмитрий Азаров (слева) и нижегородский — Глеб Никитин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Новосибирский губернатор Андрей Травников (в центре) с президентом уже повстречался, теперь своей очереди ждут его самарский коллега Дмитрий Азаров (слева) и нижегородский — Глеб Никитин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ближайшее время Владимир Путин проведет встречу с главой Самарской области Дмитрием Азаровым. По словам осведомленного источника “Ъ”, сейчас самарский губернатор находится на обязательном для таких мероприятий карантине. Также «в ближайшие недели» состоится встреча президента с воронежским губернатором Александром Гусевым, утверждает собеседник “Ъ” в региональной власти. По его словам, информация об этом есть в правительстве Воронежской области, но конкретная дата мероприятия до чиновников «пока не доведена».

Полномочия господ Азарова и Гусева, а также еще 19 российских губернаторов истекают в сентябре 2023 года. Некоторые из них, как, например, глава Якутии Айсен Николаев и руководитель Псковской области Михаил Ведерников, уже заявили о намерении выдвинуться на новый срок. Однако решение о продолжении или завершении их губернаторской карьеры традиционно будет принимать федеральный центр. Публичная встреча с главой государства в такой ситуации, как правило, означает, что губернатор получил добро на старт своей избирательной кампании.

Первая такая беседа в этом году прошла 16 января, когда Владимир Путин поговорил с главой Новосибирской области Андреем Травниковым, которому в сентябре тоже предстоит переизбираться. Ранее господин Травников заявил журналистам, что принял решение о своем участии в выборах, но оглашать его отказался, сославшись на спецоперацию.

В ближайшее время президент встретится с главой Приморского края Олегом Кожемяко, рассказал источник “Ъ” в региональной власти. Собеседник “Ъ” в окружении орловского губернатора Андрея Клычкова (КПРФ) выразил уверенность, что коммунист тоже получит аудиенцию у главы государства, но несколько позже — «после послания Федеральному собранию». Наконец, «в ближайшей перспективе» ждут аналогичного мероприятия и в окружении губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, рассказал “Ъ” осведомленный источник.

А вот в ряде других регионов, где губернаторы дорабатывают последние полгода своих полномочий, информации о встречах с Владимиром Путиным пока нет. Например, источники “Ъ” в Омской области, которой руководит Александр Бурков («Справедливая Россия — За правду»), и в Красноярском крае, который возглавляет единоросс Александр Усс, о таких планах пока не слышали.

По словам осведомленных источников “Ъ”, в администрации президента (АП) хуже всего оценивают положение Александра Усса и главы Хакасии Валентина Коновалова (КПРФ). Впрочем, в обоих случаях собеседники “Ъ” не прогнозируют однозначных отставок. У господина Усса есть очень сильные покровители, объясняет один из источников “Ъ”. Позиции коммуниста Коновалова гораздо более уязвимы: он возглавил республику в 2018 году, победив действующего главу региона, выдвиженца «Единой России» (ЕР) Виктора Зимина. С тех пор источники “Ъ”, близкие к АП, не раз говорили о возможной отставке главы Хакасии, но сейчас, по словам двух осведомленных собеседников “Ъ”, возможен и другой вариант. В Хакасии могут пройти конкурентные выборы, на которых против коммуниста выдвинется депутат Госдумы от ЕР Сергей Сокол, участвующий в настоящее время в специальной военной операции. Такой сценарий недавно обсуждался на круглом столе Экспертного института социальных исследований.

Еще один близкий к АП источник “Ъ” и собеседник, близкий к руководству ЕР, считают, что какие-то замены глав регионов все же могут состояться, но уже ближе к выборам. Кроме того, источники “Ъ” напоминают, что давно ходят слухи об отставке главы Чукотки Романа Копина, занимающего этот пост с 2008 года. Ранее о том, что чукотский руководитель и сам не против ухода, сообщали «Ведомости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в воскресенье не ответил на соответствующие вопросы “Ъ”.

С 2000-х годов сложилось правило, что публичная встреча президента с главой субъекта, у которого подходит к концу срок полномочий, означает гарантированное выдвижение этого политика на следующий срок, отмечает эксперт в сфере региональной политики Виталий Иванов. Но даже если такой встречи не происходит, это не обнуляет шансы губернатора на переизбрание, оговаривается он: «Были случаи, когда встречи не было, а глава шел на выборы. Потом встреча проводилась в ходе кампании. Например, так произошло с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым в 2019 году». Вероятность того, что до региональных выборов будут губернаторские отставки, по оценке эксперта, «крайне невелика». И дело здесь не только в спецоперации, но и в том, что среди глав, у которых истекают сроки полномочий, практически нет «засидевшихся»: к таковым можно отнести разве что господина Копина, добавляет господин Иванов.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин согласен, что встречи с президентом — важная традиция «политической инициации» губернатора перед выборами. И хотя бывало, что губернатор шел на выборы без нее, это скорее исключения, подтверждающие правило, полагает эксперт. При этом подобный разговор имеет еще и сугубо прагматическую цель: такая встреча фактически является сигналом для представителей как федеральной, так и региональной элиты, что политик располагает поддержкой президента, поясняет господин Костин. «Отсутствие встречи сильно затрудняет организацию кампании, усложняет электоральную и внутриэлитную ситуацию»,— подчеркивает он. При этом даты конкретных встреч сильно зависят от графика главы государства, и в последние несколько лет этот процесс из-за пандемии стал носить более растянутый во времени характер, констатирует политолог. Поэтому если встреча не анонсирована на февраль—март, то это не значит, что она не состоится ближе к началу избирательной кампании. Эксперт также отмечает, что в текущем электоральном цикле у населения нет существенного запроса на перемены: «В нынешних условиях люди готовы к определенной консервации». А это значит, что решение по поводу замены губернаторов Кремль если и будет принимать, то, скорее всего, исходя из эффективности выстроенной в регионе системы госуправления, мониторинг которой ведут АП и правительство, резюмирует Константин Костин.

Андрей Винокуров, Андрей Прах, корсеть “Ъ”