Встречное движение

В ближайшее время президент Владимир Путин проведет серию традиционных встреч с губернаторами, у которых в этом году истекает срок полномочий. Аудиенция у главы государства, как правило, означает, что руководитель региона будет баллотироваться на новый срок, даже если публично речи об этом не идет. Среди тех, с кем, по данным “Ъ”, такие беседы уже запланированы,— губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Воронежской области Александр Гусев, руководитель Приморья Олег Кожемяко.
Новосибирский губернатор Андрей Травников (в центре) с президентом уже повстречался, теперь своей очереди ждут его самарский коллега Дмитрий Азаров (слева) и нижегородский — Глеб Никитин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
В ближайшее время Владимир Путин проведет встречу с главой Самарской области Дмитрием Азаровым. По словам осведомленного источника “Ъ”, сейчас самарский губернатор находится на обязательном для таких мероприятий карантине. Также «в ближайшие недели» состоится встреча президента с воронежским губернатором Александром Гусевым, утверждает собеседник “Ъ” в региональной власти. По его словам, информация об этом есть в правительстве Воронежской области, но конкретная дата мероприятия до чиновников «пока не доведена».
Полномочия господ Азарова и Гусева, а также еще 19 российских губернаторов истекают в сентябре 2023 года. Некоторые из них, как, например, глава Якутии Айсен Николаев и руководитель Псковской области Михаил Ведерников, уже заявили о намерении выдвинуться на новый срок. Однако решение о продолжении или завершении их губернаторской карьеры традиционно будет принимать федеральный центр. Публичная встреча с главой государства в такой ситуации, как правило, означает, что губернатор получил добро на старт своей избирательной кампании.
Первая такая беседа в этом году прошла 16 января, когда Владимир Путин поговорил с главой Новосибирской области Андреем Травниковым, которому в сентябре тоже предстоит переизбираться. Ранее господин Травников заявил журналистам, что принял решение о своем участии в выборах, но оглашать его отказался, сославшись на спецоперацию.
В ближайшее время президент встретится с главой Приморского края Олегом Кожемяко, рассказал источник “Ъ” в региональной власти. Собеседник “Ъ” в окружении орловского губернатора Андрея Клычкова (КПРФ) выразил уверенность, что коммунист тоже получит аудиенцию у главы государства, но несколько позже — «после послания Федеральному собранию». Наконец, «в ближайшей перспективе» ждут аналогичного мероприятия и в окружении губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, рассказал “Ъ” осведомленный источник.
А вот в ряде других регионов, где губернаторы дорабатывают последние полгода своих полномочий, информации о встречах с Владимиром Путиным пока нет. Например, источники “Ъ” в Омской области, которой руководит Александр Бурков («Справедливая Россия — За правду»), и в Красноярском крае, который возглавляет единоросс Александр Усс, о таких планах пока не слышали.
По словам осведомленных источников “Ъ”, в администрации президента (АП) хуже всего оценивают положение Александра Усса и главы Хакасии Валентина Коновалова (КПРФ). Впрочем, в обоих случаях собеседники “Ъ” не прогнозируют однозначных отставок. У господина Усса есть очень сильные покровители, объясняет один из источников “Ъ”. Позиции коммуниста Коновалова гораздо более уязвимы: он возглавил республику в 2018 году, победив действующего главу региона, выдвиженца «Единой России» (ЕР) Виктора Зимина. С тех пор источники “Ъ”, близкие к АП, не раз говорили о возможной отставке главы Хакасии, но сейчас, по словам двух осведомленных собеседников “Ъ”, возможен и другой вариант. В Хакасии могут пройти конкурентные выборы, на которых против коммуниста выдвинется депутат Госдумы от ЕР Сергей Сокол, участвующий в настоящее время в специальной военной операции. Такой сценарий недавно обсуждался на круглом столе Экспертного института социальных исследований.
Еще один близкий к АП источник “Ъ” и собеседник, близкий к руководству ЕР, считают, что какие-то замены глав регионов все же могут состояться, но уже ближе к выборам. Кроме того, источники “Ъ” напоминают, что давно ходят слухи об отставке главы Чукотки Романа Копина, занимающего этот пост с 2008 года. Ранее о том, что чукотский руководитель и сам не против ухода, сообщали «Ведомости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в воскресенье не ответил на соответствующие вопросы “Ъ”.
С 2000-х годов сложилось правило, что публичная встреча президента с главой субъекта, у которого подходит к концу срок полномочий, означает гарантированное выдвижение этого политика на следующий срок, отмечает эксперт в сфере региональной политики Виталий Иванов. Но даже если такой встречи не происходит, это не обнуляет шансы губернатора на переизбрание, оговаривается он: «Были случаи, когда встречи не было, а глава шел на выборы. Потом встреча проводилась в ходе кампании. Например, так произошло с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым в 2019 году». Вероятность того, что до региональных выборов будут губернаторские отставки, по оценке эксперта, «крайне невелика». И дело здесь не только в спецоперации, но и в том, что среди глав, у которых истекают сроки полномочий, практически нет «засидевшихся»: к таковым можно отнести разве что господина Копина, добавляет господин Иванов.
Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин согласен, что встречи с президентом — важная традиция «политической инициации» губернатора перед выборами. И хотя бывало, что губернатор шел на выборы без нее, это скорее исключения, подтверждающие правило, полагает эксперт. При этом подобный разговор имеет еще и сугубо прагматическую цель: такая встреча фактически является сигналом для представителей как федеральной, так и региональной элиты, что политик располагает поддержкой президента, поясняет господин Костин. «Отсутствие встречи сильно затрудняет организацию кампании, усложняет электоральную и внутриэлитную ситуацию»,— подчеркивает он. При этом даты конкретных встреч сильно зависят от графика главы государства, и в последние несколько лет этот процесс из-за пандемии стал носить более растянутый во времени характер, констатирует политолог. Поэтому если встреча не анонсирована на февраль—март, то это не значит, что она не состоится ближе к началу избирательной кампании. Эксперт также отмечает, что в текущем электоральном цикле у населения нет существенного запроса на перемены: «В нынешних условиях люди готовы к определенной консервации». А это значит, что решение по поводу замены губернаторов Кремль если и будет принимать, то, скорее всего, исходя из эффективности выстроенной в регионе системы госуправления, мониторинг которой ведут АП и правительство, резюмирует Константин Костин.