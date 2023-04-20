Итоги правления Александра Усса

20 апреля глава Красноярского края Александр Усс объявил об уходе в отставку. Как изменился регион за время его правления — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Усс

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Александр Усс

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Александр Усс возглавил Красноярский край 21 сентября 2018 года (с 29 сентября 2017 года — в качестве врио) и проработал губернатором 5 лет, 6 месяцев и 22 дня.

За время его правления население края снизилось на 1% — с 2,88 млн человек в начале 2017 года (13-е место среди субъектов РФ) до 2,85 млн человек в 2022-м (14-е место).

Рождаемость снизилась на 33,1% — с 13,9 на 1 тыс. населения за 2016 год (23-е место) до 9,3 за 2022-й (31-е место). Смертность за тот же период увеличилась на 8% — с 12,5 на 1 тыс. населения (27-е место) до 13,5 (40-е место).

Уровень безработицы снизился на 3,2 п. п.— с 5,8% по итогам 2016 года (39-е место) до 2,6% по итогам 2022-го (74-е). Среднемесячная зарплата увеличилась в 1,8 раза, с 38,5 тыс. руб. в 2016 году (17-е место) до 70,9 тыс. руб. в 2022-м (12-е место). Средние пенсии за тот же период выросли в 1,4 раза, с 13,3 тыс. руб. (20-е место) до 18 тыс. руб. (18-е место).

Валовой региональный продукт Красноярского края в 2016–2022 годах вырос с 1,8 трлн руб. до 3,5 трлн руб. В 2016 году в крае был исполнен бюджет из расчета доходов 187,3 млрд руб., расходов — 200,4 млрд руб. (дефицит — 13,1 млрд руб.). Прогнозируемый общий объем доходов края в 2023 году составляет 344 млрд руб., расходов — 389 млрд руб., дефицит — 45 млрд руб. Индекс промышленного производства в 2016 году составлял 98,2%, за 2022 год — 102,9%. В 2022 году Красноярский край экспортировал 99,5 тыс. тонн продукции агропромышленного комплекса на $35,8 млн.

Количество зарегистрированных преступлений в Красноярском крае уменьшилось с 1997,1 на 100 тыс. человек за 2016 год до 1599 за 2022-й.