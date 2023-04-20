Краснодарские депутаты поддержали решения об отмене концертов артистов, выступающих против СВО

Первый вице-спикер Городской думы Краснодара Галина Ермакова в ходе депутатской сессии поблагодарила главу города Евгения Наумова и прокурора кубанской столицы Александра Лихонина за оперативную работу при отмене концертов артистов, выступающих против СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Я хочу от своего имени и от неравнодушных жителей города поблагодарить Вас, Евгений Михайлович (Наумов – «Ъ-Кубань»), поблагодарить Вас, Александр Владимирович (Лихонин – «Ъ-Кубань»), за то, что вы так оперативно отрабатываете и не позволяете в нашем городе выступать тем лицам, которые идут поперек политики нашего государства, против нашей власти, против президента. Спасибо вам большое. И я убеждена, что не будут в нашем городе эти лица выступать никогда, которые идут против спецоперации. Мы все делаем для победы, куем ее каждый на своем рабочем месте. Это идеологическая победа в том числе», - обратилась вице-спикер к мэру и прокурору кубанской столицы.

Глава Краснодара Евгений Наумов в ходе сессии рассказал депутатам, что ночью вернулся из зоны СВО, куда возил гуманитарную помощь. В поддержку российской армии в ходе пленарного заседания гордумы высказались некоторые другие депутаты.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал об отмене в Краснодаре концертов группы «Алиса» (должен был состояться весной 28 апреля). Также сообщалось об отмене за час до саунчека концерта рэп-группы «Грот» (должен был состояться 17 апреля). До этого в Краснодаре отменили выступление группы Shortparis, а также концерты Валерия Меладзе и Ани Лорак.

Михаил Волкодав

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