Концерт Shortparis после жалобы общественника отменили в Краснодаре

После жалобы общественника Никиты Изюмова в Краснодаре отменили концерт группы Shortparis. Об отмене мероприятия сообщила концертная площадка «Кроп Арена» в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shortparis / VK Фото: Shortparis / VK

«Концерт Shortparis в Краснодаре отменен по независящей от группы и организаторов причине. Если вы хотите посетить концерт группы в ближайших от Краснодара городах, ваши билеты останутся действительными на одно из мероприятий Shortparis по выбору — в зоны танцевальных партеров клубов Ростова-на-Дону/Волгограда»,— говорится в сообщении.

Концертная площадка предлагает обмен билетов на любое мероприятие в «Кроп Арене».

Руководитель краснодарского отделения общественного движения «Царьград» Никита Изюмов 10 апреля потребовал отменить концерт группы Shortparis. В обращении к мэру Краснодара Евгению Наумову господин Изюмов подчеркнул, что одна из причин возможной отмены — позиция музыкального коллектива по поводу СВО, а также административное взыскание за митинги в Санкт-Петербурге.

Ранее в Краснодаре отменили концерт Валерия Меладзе, который должен был пройти во Дворце спорта «Олимп» 9 июня. Также в Краснодаре отменили концерт певицы Ани Лорак, запланированный на 27 апреля.

Тат Гаспарян

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