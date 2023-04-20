Концерт группы «Алиса» отменили в Краснодаре

В Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, а также Волгограде отменили концерты группы «Алиса», которые должны были состояться весной. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление группы «Алиса» в Краснодаре планировалось 28 апреля

Фото: Группа «Алиса» Выступление группы «Алиса» в Краснодаре планировалось 28 апреля

Фото: Группа «Алиса»

«Ближайшие четыре концерта переносятся на осень. Площадки те же, все купленные билеты действительны. Сдать билет можно в местах приобретения»,— говорится в сообщении.

О причинах переноса концертов группа не сообщает. Выступление группы «Алиса» в Краснодаре планировалось 28 апреля.

В Краснодаре за час до начала саундчека отменили концерт рэп-группы «Грот», который должен был состояться 17 апреля. Ранее в Краснодаре отменили выступление группы Shortparis, а также концерты Валерия Меладзе и Ани Лорак.

Тат Гаспарян

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