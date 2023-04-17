Концерт группы «Грот» отменили в Краснодаре

В Краснодаре отменили концерт рэп-группы «Грот», который должен был состояться в The Rock Bar 17 апреля в 20:00. Об этом сообщили участники коллектива в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Грот / VK Фото: Грот / VK

«За час до начала саундчека поступил звонок директору клуба с требованием отменить наш концерт. Мы вынуждены отменить также выступления в Ростове-на-Дону и Воронеже. Что будет дальше — нам сложно прогнозировать. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы всем вернули деньги за билеты», — рассказали музыканты.

Ранее в Краснодаре отменили выступление группы Shortparis, а также концерты Валерия Меладзе и Ани Лорак.

Тат Гаспарян

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