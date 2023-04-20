Наперсники TikTok

По мере активизации усилий правительств разных стран мира проверить, ограничить или вовсе запретить деятельность социальной сети TikTok число ее защитников увеличивается за счет известных и часто весьма влиятельных политиков. При всей разнице взглядов их объединяет определенный налет маргинальности и служение борьбе с тем, что они считают чрезмерным вмешательством государства в жизнь граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / File Photo / Reuters Фото: Tingshu Wang / File Photo / Reuters

На минувшей неделе Монтана стала первым американским штатом, введшим тотальный запрет на приложение TikTok, тем самым подтвердив общемировую тенденцию. Власти в самых разных странах мира, от Австралии и Индии до Соединенных Штатов и Великобритании, заняты изучением популярной соцсети TikTok, вероятного влияния на нее китайского правительства и спецслужб и потенциального вреда, который деятельность соцсети может оказать на безопасность страны и граждан. Однако существует и обратная тенденция. Как отмечает Financial Times, все больше политиков самой разной направленности и из самых разных стран мира начинают публично выступать в защиту TikTok.

Одна из самых ярких и самых радикальных представительниц демократической партии США, член Конгресса Александрия Окасио-Кортес в своем первом же ролике после регистрации в соцсети заявила, что необходимо не «запрещать отдельные компании, а на самом деле оберегать американских граждан от того сбора данных, которым могут заниматься компании».

Придерживающийся обычно полностью противоположных взглядов сенатор-республиканец Рэнд Пол в вопросе о запрете TikTok выступил на стороне госпожи Окасио-Кортес. «Те, кто опасается того, что китайское правительство может каким-то образом теперь получить доступ к информации о миллионах американских тинейджеров, должны понять, что высасыванием добровольно предоставляемых персональных данных занимаются все социальные сети. Если вы собираетесь запретить TikTok, то что дальше?» — отмечал сенатор Рэнд в своей колонке в луисвиллской газете Courier Journal.

Против запрета TikTok выступил австралийский сенатор Дэвид Шубридж, представляющий партию «Зеленые», и заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини, считающийся ультраправым популистом. Как и госпожа Окасио-Кортес, он выразил свое отношение к запретам в видео, которое выложил в своем аккаунте в этой социальной сети, повторив его и в Twitter. Крайнее неудовольствие решением Европарламента запретить своим членам использовать TikTok на служебных гаджетах выразил представитель крупнейшей в Европарламенте фракции — правой Европейской народной партии Педро Лопес. Он сказал, что удалил приложение, однако не сомневается в том, что принятое Европарламентом решение имеет скорее «политическое, чем логическое» объяснение.

Логическое объяснение есть и тому, что политики, придерживаются диаметрально противоположных взглядов. Для начала, по их мнению, запрет TikTok — акт цензуры, который совершенно недопустим в демократическом обществе.

Кроме того, как отмечает Financial Times, публичная поддержка TikTok очень удачно резонирует с мнением молодых избирателей. По данным исследования Pew Research Center, при том что большинство американцев поддерживают запрет TikTok, молодые люди в возрасте до 30 лет выступают решительно против этой меры.

Кроме того, то же самое исследование показало, что главным фактором, определяющим поддержку или осуждение запрета, является факт использования приложения. При том что количество пользователей TikTok растет (по данным Statista, к примеру, годовой рост числа пользователей приложения может составлять 15%), очевидно, что многие политики, особенно те, которых принято считать маргинальными, учитывают это в определении своей позиции.

Андрей Келекеев