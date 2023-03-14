Центр кибербезопасности Британии начал расследование против TikTok

Национальный центр кибербезопасности Великобритании начал «серьезное» расследование в отношении приложения TikTok. Об этом заявил государственный министр по делам безопасности Том Тугенхэт в интервью британскому телеканалу Sky News. Расследование будет, в частности, касаться «озабоченности» в связи с тем, что приложение принадлежит китайской компании ByteDance.

«Очевидно, что для многих молодых людей TikTok является источником новостей. И точно так же правильно, чтобы мы знали, кому принадлежат источники информации в Соединенном Королевстве… которые снабжают новостями наши телефоны»,— заметил господин Тугенхэт.

Расследование также будет касаться и возможных рисков, связанных с самим нахождением приложения в мобильных телефонах. «Понимание того, какие именно угрозы эти приложения представляют, что они спрашивают, как они входят в наши жизни, необычайно важно»,— сказал господин Тугенхэт. По его словам, сам он приложение не ставил «по многим причинам, о главной вы, наверное, догадываетесь».

Государственный министр отказался говорить, будет ли сервис запрещен в Британии после окончания расследования, заметив, что «разные страны используют разные подходы». Тем не менее источники агентства Bloomberg утверждают, что итогом этого расследования станет запрет государственным служащим устанавливать приложение TikTok на свои телефоны по аналогии с решением Европейской комиссии.

Андрей Келекеев