Агентство национальной безопасности США: TikTok — троянский конь Китая

Агентство национальной безопасности (АНБ) США включилось в дискуссию относительно сервиса TikTok, принадлежащего китайской компании ByteDance. Роб Джойс, глава подразделения кибербезопасности АНБ, назвал приложение троянским конем Китая, представляющим долгосрочную угрозу безопасности Соединенных Штатов. C этими обвинениями господин Джойс выступил на конференции научно-исследовательского фонда Silverado. Об этом сообщает Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Paul Morris / Bloomberg / Getty Images Фото: David Paul Morris / Bloomberg / Getty Images

По словам господина Джойса, сервис представляет не тактическую, а стратегическую угрозу безопасности США, которая может проявиться через 5, 10 и даже 20 лет. Китай, как отметил господин Джойс, «доставил троянского коня в крепость», чтобы «манипулировать данными, которые мы можем видеть для того, чтобы привносить в них что-то, что они хотят представить нашему населению,— материалы, вызывающие и сеющие рознь, или убрать что-то, что выставляет их в дурном свете, что они не хотели бы показывать американскому народу».

За последнее время американские власти ввели несколько запретов в отношении TikTok и начали несколько расследований. В декабре прошлого года был принят закон, запрещающий федеральным чиновникам использовать TikTok на служебных гаджетах. Ранее и некоторые штаты ввели сходные запреты. На прошлой неделе стало известно, что Минюст США начал расследование слежки за журналистами через TikTok. В марте Конгресс США поддержал законопроект, предоставляющий американским властям право блокировать китайские приложения, если будет сочтено, что они представляют угрозу национальной безопасности. Кроме того, в Конгресс был вызван для дачи показаний гендиректор сервиса Шоу Цзы Чу.

По мнению экспертов, будущее сервиса в США не слишком радужное. В качестве шага отчаяния руководство сервиса готово рассмотреть возможность его выделения от материнской компании. Однако против этого уже выступили власти Китая.

Американское давление на сервис — часть общемирового тренда, в который включились власти многих стран мира. Деятельность TikTok запрещена или серьезно ограничена в Европейском союзе, Индии, Великобритании. В частности, в Великобритании, как сообщалось ранее, спецслужбы начали полномасштабное расследование деятельности и принадлежности TikTok, которое, по общему мнению, завершится запретом приложения в Соединенном Королевстве.

Андрей Келекеев