SCMP узнала о переговорах Китая, России и США насчет ИИ в ядерной сфере
Китай, Россия и США обсуждают применение искусственного интеллекта (ИИ) в ядерной сфере. Эта тема может войти в повестку возможной встречи лидеров трех стран на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится 18–19 ноября в Шэньчжэне. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники.
Цель переговоров — заключить соглашение о контроле над применением ИИ в ядерной сфере. Китай, Россия и США пытаются согласовать повестку трехсторонней встречи последние несколько недель. Из списка возможных тем для обсуждения исключили конфликт на Украине и денуклеаризацию КНДР, уточнили собеседники SCMP.
Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что президент Дональд Трамп планирует обсудить с лидерами России и Китая тему ядерного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия готова обсудить вопросы ядерного разоружения. Однако, по его словам, власти Китая выступают против включения этой темы в повестку.