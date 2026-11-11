SCMP узнала о переговорах Китая, России и США насчет ИИ в ядерной сфере

Цель переговоров — заключить соглашение о контроле над применением ИИ в ядерной сфере. Китай, Россия и США пытаются согласовать повестку трехсторонней встречи последние несколько недель. Из списка возможных тем для обсуждения исключили конфликт на Украине и денуклеаризацию КНДР, уточнили собеседники SCMP.