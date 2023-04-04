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Коммерсантъ FM
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Австралия запретит установку TikTok на правительственных девайсах

Генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус заявил, что правительство намеренно в ближайшем будущем запретить чиновникам устанавливать сервис TikTok на служебные устройства.

«После получения рекомендаций от разведывательных органов и служб безопасности сегодня я уполномочил секретаря департамента генерального прокурора издать обязательное распоряжение в рамках политики обеспечения безопасности о запрете приложения TikTok на устройствах, выпущенных департаментами и агентствами страны»,— цитирует господина Дрейфуса Sky News. Сам запрет будет введен «как можно скорее».

Австралия стала последним участником разведывательного альянса Five Eyes (в него также входят США, Великобритания, Канада и Новая Зеландия), который ввел полный или частичный запрет на установку приложения TikTok. Кроме того, устанавливать TikTok на служебные телефоны ранее запретила и Еврокомиссия.

Все страны, вводившие ограничения в отношении TikTok, ссылаются на потенциальную угрозу национальной безопасности, которую несет приложение. Власти опасаются, что TikTok, принадлежащий ByteDance, может передавать данные пользователей правительству Китая. В самой компании все обвинения отрицают. Реагируя на решение Австралии запретить установку TikTok, компания заявила, что вводимый запрет продиктован исключительно политикой, а не соображениями безопасности. По словам представителей компании, все данные пользователей Австралии и Новой Зеландии хранятся в США и Сингапуре, а доступ к ним жестко контролируется.

«Нет никаких доказательств того, что TikTok каким-либо образом представляет угрозу безопасности для австралийцев и что к нему следует относиться иначе, чем к другим социальным сетям»,— заявил генеральный менеджер TikTok в Австралии и Новой Зеландии Ли Хантер. Он добавил, что компания никогда не делилась данными с правительством Китая и не намерена этого делать, даже если получит соответствующий запрос.

Ранее сообщалось, что TikTok готов рассмотреть возможность отделения от материнской компании ByteDance в Китае, если такой шаг поможет успокоить власти США.

Кирилл Сарханянц

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