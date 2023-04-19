Дорогая дискредитация

За фейки об армии отправляют за решетку, а за дискредитацию вооруженных сил пока только штрафуют, следует из данных судебной статистики за прошлый год. Пока эти новые статьи УК, введенные после начала спецоперации, только начинают использоваться, и наибольшее количество приговоров «за слова» по-прежнему выносится за призывы к экстремистской деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В прошлом году за распространение заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил (фейки) было осуждено 14 человек, двоим назначено наказание в виде реального лишения свободы на сроки от 3 до 5 лет и от 5 до 8 лет, следует из опубликованной на днях статистики Судебного департамента при Верховном суде. На самом деле известно как минимум о трех приговорах по этой статье на сроки свыше пяти лет: экс-глава Красносельского района Илья Яшин (внесен в реестр иностранных агентов) получил восемь с половиной лет колонии общего режима, бывший мундеп Алексей Горинов — семь лет колонии, журналист Александр Невзоров (внесен в реестр иностранных агентов) — восемь лет колонии заочно. Но не все эти решения к концу года вступили в законную силу — так, приговор Илье Яшину Мосгорсуд утвердил только 19 апреля.

Еще четырем фигурантам дел о фейках про армию в прошлом году было назначено наказание в виде условного лишения свободы, четверо приговорены к исполнительным работам и четверо оштрафованы в общей сложности на 4,7 млн руб.

А вот за дискредитацию армии (ст. 280.3 УК) пока не сажают: за весь прошлый год по ней, согласно официальной статистике, осудили троих. Причем только в двух случаях это был основной состав преступления. В обоих случаях дело кончилось штрафами в общей сложности на 250 тыс. руб.

Статья о фейках подразумевает наказание за утверждение о фактах, которые не существовали, и это подтверждено официальной позицией компетентных органов, разъясняет адвокат Александр Передрук. Дискредитацией же может быть признано оценочное суждение, даже если оно не было связано с обсуждением фактов, но так или иначе порочило репутацию вооруженных сил.

Эксперт также напоминает, что статья о дискредитации предполагает административную преюдицию — уголовное наказание наступает, только если виновник в течение года до этого уже получал административное наказание за дискредитацию армии. Кроме того, отмечает эксперт, до этого года дела о дискредитации не относилась к категории тяжких — а за такие преступления человека, если он ранее не был судим, в деле нет отягчающих обстоятельств и сама статья предусматривает альтернативную санкцию, нельзя приговорить к реальному лишению свободы.

Отметим, что за прошлый год суды рассмотрели 5442 протокола по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации армии. Они вынесли одно предупреждение и оштрафовали 4440 человек на 15,8 млн руб.

Наибольшее число приговоров за публичные высказывания по-прежнему выносится по ст. 280 УК (призывы к экстремистской деятельности) — в прошлом году их было 276, и еще 80 человек осудили за экстремизм в качестве дополнительной квалификации. Это почти на 10% больше, чем было в 2021 году. Еще значительнее — почти на треть (со 199 в 2021 году до 274 в 2022-м) выросло число осужденных за призывы или оправдание терроризма. Бурный рост приговоров по этой статье наблюдался и два предыдущих года, и его можно уверенно прогнозировать в будущем, отмечает директор информационно-аналитического центра «Сова» (внесен в реестр НКО-иноагентов) Александр Верховский: по данным МВД, в 2022 году по ней было заведено на 40% дел больше, чем годом ранее. По оценке эксперта, большая часть высказываний, которые легли в основу таких дел, не выглядят как систематическая пропаганда, а рождены скорее эмоциональными всплесками. «Видимо, в какой-то момент было принято решение проявлять нулевую толерантность к таким выступлениям»,— заключает господин Верховский.

Число приговоров за возбуждение ненависти либо вражды (ч. 1 ст. 282), на которые до 2019 года приходилась львиная доля случаев уголовного преследования за онлайн-активность (в 2018-м — 418 осужденных), тоже растет, но не такими темпами: в 2022 году осудили 25 человек против 20 в 2021-м. Напомним, что в 2019 году ч. 1 ст. 282 была декриминализована: за впервые совершенный проступок теперь предусмотрена административная ответственность. Поначалу это привело к резкому сокращению числа осужденных, однако количество наказанных за возбуждение ненависти по ст. 20.3.1 КоАП продолжает расти: если в 2020 году по ней привлекли к ответственности 757 человек, то в 2021-м — уже 936. В этом году Верховный суд объединил статистику о наказанных по этой статье с данными о привлеченных к ответственности за демонстрацию запрещенной символики, и цифра получилась внушительная: 5270 нарушителям выписали штрафов в общей сложности на 15,8 млн руб.

Приговоры по статье о реабилитации нацизма после всплеска 2021 года показали некоторый спад: 27 осужденных в 2021 году против 18 в 2022-м.

Анастасия Корня