«Яблоко» втянули в дискредитацию

В Волгоградской области руководитель отделения партии «Яблоко» в Волжском Александр Ефимов признан винов­ным в дискредитации Вооруженных сил России. Решение принял городской суд Волжского. Господин Ефимов утверждает, что поводом для возбуждения в отношении него административного производства стал его пост в социальных сетях с данными ООН о жертвах среди мирного населения на Украине. Политик намерен обжаловать судебное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Городской суд Волжского вынес решение по административному делу в отношении председателя местного отделения партии «Яблоко» Александра Ефимова. Он признан виновным в дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 ­КоАП РФ), дело 29 марта рассматривала судья Юлия ­Милованова.

В Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области сообщили, что господин Ефимов «на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил в открытом доступе информационный пост, направленный на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Господин Ефимов написал в социальных сетях, что административное дело в отношении него — это «наезд неслучайный и нешуточный», а также отметил, что ему стало известно еще о других материалах в отношении него, находящихся в разработке правоохранительных органов.

«Повод — комментарий в сети «ВКонтакте», содержащий скриншот с сайта ООН о числе жертв среди мирных жителей»,— написал он.

В пресс-службе партии «Яблоко» сообщили, что утром 29 марта господину Ефимову позвонили сотрудники полиции и пригласили на беседу в УВД по городу Волжскому. Приехав вместе с адвокатом в полицию, политик выяснил, что из Центра противодействия экстремизму в управление уголовного розыска в отношении него поступили материалы, которые силовики квалифицировали как «дискредитирующие Вооруженные силы».

Господин Ефимов отказался от дачи объяснений, протокол об административном правонарушении по ст. 20.3.3 КоАП в отношении него был составлен в Отделе полиции № 1 городского управления МВД.Сразу после составления протокола Александра Ефимова доставили в городской суд, однако участвовать в заседании он не стал, так как у него была запланирована командировка. Интересы политика представлял его адвокат.

«Многочисленные нарушения в проведении оперативно-разыскной работы и абсурдность самого обвинения не помешали судье оштрафовать члена Федерального бюро партии «Яблоко» Александра Ефимова на 30 тыс. руб. по статье о «дискредитации армии»»,— отметили в партии, пояснив, что господин Ефимов планирует подавать апелляционную жалобу на ­решение.

Пост, за который привлекли к ответственности господина Ефимова, был опубликован на его странице в ВК 22 января этого года.

Связаться с самим господином Ефимовым «Ъ» не удалось, его телефон был недоступен. В партии отметили, что политик связывает административное дело в отношении него с его активной позицией по поводу переименования Волгограда в Сталинград.

На этой неделе в Волгограде стартовал опрос общественного мнения о возможности проведения городского референдума о переименовании города в Сталинград. Общественники, входящие в совет по изу­чению мнения жителей о переименовании города в Сталинград, сформированный из представителей партий, общественных объединений, профессиональных союзов и сообществ, предприятий и организаций и учебных заведений, проводят встречи с жителями. Предполагается, что по итогам встреч могут быть поданы документы о проведении референдума в избирательную комиссию.

На первой встрече с жителями Дзержинского района областного центра спикер Волгоградской областной думы Александр Блошкин объявил, что в ближайшее время решение о проведении референдума по переименованию Волгограда принято не будет. «Сегодня наша задача — всесторонне изучить общественное мнение»,— сказал он.

В декабре прошлого года, когда в публичном пространстве появилась тема возможного референдума по переименованию, Александр Ефимов опубликовал петицию с требованием «не допустить переименования Волгограда в Сталинград». Там он, в частности, написал, что «переименование Волгограда в Сталинград — прямое оправдание сталинских преступлений и оскорбление памяти миллионов погибших в Великой Отечественной войне и миллионов жертв сталинских репрессий». На сегодняшний день ее подписали 2549 ­человек.

В «Яблоке» сообщили, что с начала спецоперации в отношении 33 активистов партии составлен 41 протокол об административном правонарушении за «дискредитацию армии», а также заведено три уголовных дела по статьям о «дискредитации» и «фейкам об армии».

Сергей Петунин